Сопло газовое (16 мм) ICS0066 для горелки MS 450 Сварог 00000088219
Арт. X131105274
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газовое (16 мм) ICS0066 Сварог 00000088219 - для полуавтоматической горелки MS 450 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.
Преимущества
- Сопло MS 450 отвечает за регулировку газового охвата
- Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
- Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны