Сопло газовое (16 мм) ICS0066 для горелки MS 450 Сварог 00000088219

Преимущества

Сопло MS 450 отвечает за регулировку газового охвата

Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации

Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны

Сопло газовое (16 мм) ICS0066 Сварог 00000088219 - для полуавтоматической горелки MS 450 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.