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Сопло газовое (16 мм) ICS0066 для горелки MS 450 Сварог 00000088219
4.5
2
780 ₽
Сопла
    Сопло газовое (16 мм) ICS0066 для горелки MS 450 Сварог 00000088219
    Арт. X131105274
    4.5
    2
    Сопло газовое (16 мм) ICS0066 для горелки MS 450 Сварог 00000088219

      Сопло газовое (16 мм) ICS0066 для горелки MS 450 Сварог 00000088219

      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131105274
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      780 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газовое (16 мм) ICS0066 Сварог 00000088219 - для полуавтоматической горелки MS 450 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.

        Преимущества

        • Сопло MS 450 отвечает за регулировку газового охвата
        • Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
        • Используется для работы в стандартных условиях  для  интенсивной газовой защиты сварочной ванны