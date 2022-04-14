Сопло газовое (18 мм) ICS0067 для горелки MS 450 Сварог 000000882

Газовое сопло Сварог (MS 450) ICS0067 (18 мм)
Арт. X131105219
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Вид
|сопло
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Удлиненное
|Нет
- Сопло газовое (18 мм) ICS0067 Сварог 000000882 - для полуавтоматической горелки MS 450 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.
Преимущества
- Сопло MS 450 отвечает за регулировку газового охвата
- Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
- Используется для работы в стандартных условиях для интенсивной газовой защиты сварочной ванны