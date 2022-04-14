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Сопло газовое (18 мм) ICS0067 для горелки MS 450 Сварог 000000882
5.0
2
810 ₽
Сопла
    Газовое сопло Сварог (MS 450) ICS0067 (18 мм)
    Арт. X131105219
    5.0
    2
    Сопло газовое (18 мм) ICS0067 для горелки MS 450 Сварог 000000882

      Газовое сопло Сварог (MS 450) ICS0067 (18 мм)

      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X131105219
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Нет
      Все характеристики
      810 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло газовое (18 мм) ICS0067 Сварог 000000882 - для полуавтоматической горелки MS 450 Сварог и ее аналогов предназначено для формирования равномерного потока защитного газа и защиты сварочной ванны от окружающей среды.

        Преимущества

        • Сопло MS 450 отвечает за регулировку газового охвата
        • Изготавливается из меди с хромированным покрытием, для защиты от брызг и увеличения срока эксплуатации
        • Используется для работы в стандартных условиях  для  интенсивной газовой защиты сварочной ванны