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Сопло удлиненное (1.0 мм) IVU0019-10 Сварог 00000087521 для плазмотрона CS 50
115 ₽
Сопла
    Сопло удлиненное (1.0 мм) IVU0019-10 Сварог 00000087521 для плазмотрона CS 50
    Арт. X131107169
    Сопло удлиненное (1.0 мм) IVU0019-10 Сварог 00000087521 для плазмотрона CS 50

      Сопло удлиненное (1.0 мм) IVU0019-10 Сварог 00000087521 для плазмотрона CS 50

      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. X131107169

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Да
      Все характеристики
      115 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сопло удлиненное (1.0 мм) IVU0019-10 Сварог 00000087521 - является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 50, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 50 А. Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза.

        Преимущества

        • Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи
        • Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения
        • Посадочный диаметр, мм - 12.6
        • Высота, мм - 26