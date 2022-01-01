Сопло удлиненное (1.0 мм) IVU0019-10 Сварог 00000087521 для плазмотрона CS 50

Сопло удлиненное (1.0 мм) IVU0019-10 Сварог 00000087521 - является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 50, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 50 А. Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза.

Преимущества