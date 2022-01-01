Сопло удлиненное (1.0 мм) IVU0019-10 Сварог 00000087521 для плазмотрона CS 50
Арт. X131107169
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Россия
|
Родина бренда
|Россия
|
Вид
|сопло
|
Удлиненное
|Да
- Сопло удлиненное (1.0 мм) IVU0019-10 Сварог 00000087521 - является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 50, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 50 А. Используются в широком спектре при стандартных условиях выполнения работ с хорошей доступностью к месту реза.
Преимущества
- Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи
- Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения
- Посадочный диаметр, мм - 12.6
- Высота, мм - 26