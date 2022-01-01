Сопло удлиненное (1.2 мм) IVU0601-12 Сварог 00000087531 для плазмотрона CS 81

Преимущества

Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи

Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения

Посадочный диаметр, мм - 14.5



Высота, мм - 26

Сопло удлиненное (1.2 мм) IVU0601-12 Сварог 00000087531 является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 81, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 80 А. Используются для выполнения работ в труднодоступных местах, резки по трафарету и других ситуациях, требующих улучшения обзора поверхности реза.