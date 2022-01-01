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Сопло удлиненное (1.2 мм) IVU0601-12 Сварог 00000087531 для плазмотрона CS 81
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Сопла
    Сопло удлиненное (1.2 мм) IVU0601-12 Сварог 00000087531 для плазмотрона CS 81
    Арт. X131107235
    Сопло удлиненное (1.2 мм) IVU0601-12 Сварог 00000087531 для плазмотрона CS 81

      Сопло удлиненное (1.2 мм) IVU0601-12 Сварог 00000087531 для плазмотрона CS 81

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X131107235

      Характеристики

      Производитель
      		Сварог
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Вид
      		сопло
      Удлиненное
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сопло удлиненное (1.2 мм) IVU0601-12 Сварог 00000087531 является основной расходной частью плазменного резака TECH CS 81, отвечающей за формирование размера плазменной струи для резки. Данное сопло предназначено для резки на токах до 80 А. Используются для выполнения работ в труднодоступных местах, резки по трафарету и других ситуациях, требующих улучшения обзора поверхности реза.

        Преимущества

        • Конструкция сопла определяет форму и параметры плазменной струи
        • Сопло изготавливается из материала с высокой теплопроводностью, что обеспечивает хороший уровень охлаждения
        • Посадочный диаметр, мм - 14.5
        • Высота, мм - 26