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Пена монтажная ручная SOUDAL DIY Профиль 114131, 12х625 мл
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Монтажная пена
    Пена монтажная ручная SOUDAL DIY Профиль 114131, 12х625 мл
    Арт. X79312190
    Пена монтажная ручная SOUDAL DIY Профиль 114131, 12х625 мл

      Пена монтажная ручная SOUDAL DIY Профиль 114131, 12х625 мл

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X79312190

      Характеристики

      Производитель
      		Soudal
      Страна производства
      		Бельгия
      Родина бренда
      		Бельгия
      Вид баллона
      		готовый к использованию
      Объём, мл
      		625
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Ручная пена PROFIL 625мл 114131 отличается превосходной адгезией к большинству субстратов (кроме тефлона, полиэтилена и полипропилена). Продукт обладает высокими тепло- и звукоизоляционные свойствами. Состав применяется при монтаже и герметизации дверных и оконных блоков, заполнении пустот и швов.

        Преимущества

        • Продукт обладает высокими тепло- и звукоизоляционные свойствами
        • Широкая область использования
        • Высокое качество