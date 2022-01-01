Пена монтажная ручная SOUDAL DIY Профиль 114131, 12х625 мл
Арт. X79312190
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Бельгия
|
Родина бренда
|Бельгия
|
Вид баллона
|готовый к использованию
|
Объём, мл
|625
- Ручная пена PROFIL 625мл 114131 отличается превосходной адгезией к большинству субстратов (кроме тефлона, полиэтилена и полипропилена). Продукт обладает высокими тепло- и звукоизоляционные свойствами. Состав применяется при монтаже и герметизации дверных и оконных блоков, заполнении пустот и швов.
Преимущества
- Продукт обладает высокими тепло- и звукоизоляционные свойствами
- Широкая область использования
- Высокое качество