Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Садовый совок Центроинструмент 0231-1
5.0
2
270 ₽
Совки
    Садовый совок Центроинструмент 0231-1
    Арт. X1903969876
    5.0
    2
    Садовый совок Центроинструмент 0231-1

      Садовый совок Центроинструмент 0231-1

      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1903969876
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		совок
      Материал рабочей части
      		сталь
      Все характеристики
      270 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Тяпка посадочная Центроинструмент 0231-2
      445 ₽
      5.0
      Тяпка посадочная Центроинструмент 0231-2
      Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
      790 ₽
      5.0
      Секатор плоскостной Центроинструмент 0235
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      239 ₽
      5.0
      Масло минеральное для двухтактных двигателей Stihl HP, 100мл
      Тяпка-рыхлитель Finland 1903
      720 ₽
      Тяпка-рыхлитель Finland 1903
      Мотыжка МК-3-1м 30207
      130 ₽
      Мотыжка МК-3-1м 30207
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      85 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки Зубр Мастер 11459-К10 (пара)
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      200 ₽
      Леска для триммеров Echo Cross Fire Line 102151220, крест, 3 мм, 10 м
      Секатор садовый с пластиковыми рукоятками Центроинструмент 1386
      260 ₽
      5.0
      Секатор садовый с пластиковыми рукоятками Центроинструмент 1386
      Леска для триммера Sturm GT3535-2.4-8-15, звезда, 2,4 мм, 15 м
      110 ₽
      Леска для триммера Sturm GT3535-2.4-8-15, звезда, 2,4 мм, 15 м
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      23 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки в 5 нитей с точечным ПВХ, черные (пара)
      Рыхлитель Р-3(м) 30211
      Нет в наличии
      Рыхлитель Р-3(м) 30211
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Садовый совок (широкий) Центроинструмент 0231-1 используется на садовом участке для ухода за верхним слоем почвы. С помощью представленного садового инвентаря можно удобно извлекать посадочный материал из плошки, а также подготавливать почву к посадке культурных растений.

        Преимущества

        • Тефлоновое покрытие придает изделию прочность и увеличивает устойчивость к негативному воздействию окружающей среды
        • Надежность и долговечность
        • Функциональность и компактность