Садовый совок Центроинструмент 0231-1
Арт. X1903969876
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|совок
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Материал рабочей части
|сталь
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- Садовый совок (широкий) Центроинструмент 0231-1 используется на садовом участке для ухода за верхним слоем почвы. С помощью представленного садового инвентаря можно удобно извлекать посадочный материал из плошки, а также подготавливать почву к посадке культурных растений.
Преимущества
- Тефлоновое покрытие придает изделию прочность и увеличивает устойчивость к негативному воздействию окружающей среды
- Надежность и долговечность
- Функциональность и компактность