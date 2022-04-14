Садовый совок Центроинструмент 0231-1

Преимущества

Тефлоновое покрытие придает изделию прочность и увеличивает устойчивость к негативному воздействию окружающей среды

Надежность и долговечность

Функциональность и компактность

Садовый совок (широкий) Центроинструмент 0231-1 используется на садовом участке для ухода за верхним слоем почвы. С помощью представленного садового инвентаря можно удобно извлекать посадочный материал из плошки, а также подготавливать почву к посадке культурных растений.