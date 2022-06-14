Садовый совок для рассады Центроинструмент 0231-3
Арт. X1903969875
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|совок
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Материал рабочей части
|сталь
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- Совок для рассады Центроинструмент 0231-3 предназначен для удобной работы с посадочным материалом на садовом участке. Форма совка позволяет аккуратно извлечь рассаду из горшочка, не повредив при этом растение. Использование качественного и прочного материала при производстве позволяет увеличить срок использования садового инвентаря.
Преимущества
- Надежность и прочность
- Длительный срок эксплуатации
- Функциональность
- Защита растений от повреждений