Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Садовый совок для рассады Центроинструмент 0231-3
5.0
3
265 ₽
Совки
    Садовый совок для рассады Центроинструмент 0231-3
    Арт. X1903969875
    5.0
    3
    Садовый совок для рассады Центроинструмент 0231-3
    Садовый совок для рассады Центроинструмент 0231-3
      Садовый совок для рассады Центроинструмент 0231-3
      Садовый совок для рассады Центроинструмент 0231-3

      Садовый совок для рассады Центроинструмент 0231-3

      265 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1903969875
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Центроинструмент
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		совок
      Материал рабочей части
      		сталь
      Все характеристики
      265 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Тяпка посадочная Центроинструмент 0231-2
      445 ₽
      5.0
      Тяпка посадочная Центроинструмент 0231-2
      Садовый совок Центроинструмент 0231-1
      270 ₽
      5.0
      Садовый совок Центроинструмент 0231-1
      Леска для триммеров Stihl 00009303341, пятиугольник, 2,4 мм, 100 м
      1 140 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Stihl 00009303341, пятиугольник, 2,4 мм, 100 м
      Мотыжка МК-3-1м 30207
      130 ₽
      Мотыжка МК-3-1м 30207
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
      100 ₽
      5.0
      Коннектор с аквастопом Belamos YM5820E (3/4")
      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
      95 ₽
      4.5
      Коннектор Belamos YM5819E (3/4")
      Секатор титановый Центроинструмент 0233
      810 ₽
      5.0
      Секатор титановый Центроинструмент 0233
      Леска для триммеров Siat Professional 556007, звезда, 2,4 мм, 15 м
      205 ₽
      5.0
      Леска для триммеров Siat Professional 556007, звезда, 2,4 мм, 15 м
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      40 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с двойным латексом (пара)
      Секатор Центроинструмент Finland 1611
      950 ₽
      4.0
      Секатор Центроинструмент Finland 1611
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      25 ₽
      5.0
      Трикотажные перчатки х/б с ПВХ, 10 класс, 5 нитей, (пара)
      Садовый совок Fiskars 1000694
      Нет в наличии
      5.0
      Садовый совок Fiskars 1000694
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Совок для рассады Центроинструмент 0231-3 предназначен для удобной работы с посадочным материалом на садовом участке. Форма совка позволяет аккуратно извлечь рассаду из горшочка, не повредив при этом растение. Использование качественного и прочного материала при производстве позволяет увеличить срок использования садового инвентаря.

        Преимущества

        • Надежность и прочность
        • Длительный срок эксплуатации
        • Функциональность
        • Защита растений от повреждений