Садовый совок для рассады Центроинструмент 0231-3

Преимущества

Надежность и прочность

Длительный срок эксплуатации

Функциональность

Защита растений от повреждений

Совок для рассады Центроинструмент 0231-3 предназначен для удобной работы с посадочным материалом на садовом участке. Форма совка позволяет аккуратно извлечь рассаду из горшочка, не повредив при этом растение. Использование качественного и прочного материала при производстве позволяет увеличить срок использования садового инвентаря.