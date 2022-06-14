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Совок Зубр 4-39465 удлиненный с деревянной ручкой и шкалой из нержавеющей стали
5.0
3
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Совки
    Совок Зубр 4-39465 удлиненный с деревянной ручкой и шкалой из нержавеющей стали
    Арт. X190230
    5.0
    3
    Совок Зубр 4-39465 удлиненный с деревянной ручкой и шкалой из нержавеющей стали

      Совок Зубр 4-39465 удлиненный с деревянной ручкой и шкалой из нержавеющей стали

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190230
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Зубр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип инструмента
      		совок
      Рабочая ширина, мм
      		85
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Совок посадочный предназначен для посадки семян и рассады. Прочное полотно из нержавеющей стали и эргономичная, покрытая лаком рукоятка из твёрдой древесины высшего качества гарантируют комфортную работу и продолжительный срок службы инструмента. На рабочей части нанесена измерительная шкала длиной 10 см, позволяющая контролировать глубину посадки. На рукоятке имеется специальная петелька для подвешивания и удобного хранения.

        Преимущества

        • Рабочая часть изготовлена из высококачественной закалённой нержавеющей стали, не подвержена коррозии
        • Прочная эргономичная рукоятка из твёрдой древесины высшего сорта обеспечивает удобный хват
        • Лаковое покрытие рукоятки надёжно защищает от влаги и увеличивает срок службы инструмента
        • Измерительная шкала на рабочей части позволяет контролировать глубину посадки
        • На рукоятке имеется кожаная петелька для подвешивания