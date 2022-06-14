Совок Зубр 4-39465 удлиненный с деревянной ручкой и шкалой из нержавеющей стали
Арт. X190230
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип инструмента
|совок
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Рабочая ширина, мм
|85
- Совок посадочный предназначен для посадки семян и рассады. Прочное полотно из нержавеющей стали и эргономичная, покрытая лаком рукоятка из твёрдой древесины высшего качества гарантируют комфортную работу и продолжительный срок службы инструмента. На рабочей части нанесена измерительная шкала длиной 10 см, позволяющая контролировать глубину посадки. На рукоятке имеется специальная петелька для подвешивания и удобного хранения.
Преимущества
- Рабочая часть изготовлена из высококачественной закалённой нержавеющей стали, не подвержена коррозии
- Прочная эргономичная рукоятка из твёрдой древесины высшего сорта обеспечивает удобный хват
- Лаковое покрытие рукоятки надёжно защищает от влаги и увеличивает срок службы инструмента
- Измерительная шкала на рабочей части позволяет контролировать глубину посадки
- На рукоятке имеется кожаная петелька для подвешивания