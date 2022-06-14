Совок Зубр 4-39465 удлиненный с деревянной ручкой и шкалой из нержавеющей стали

Преимущества

Рабочая часть изготовлена из высококачественной закалённой нержавеющей стали, не подвержена коррозии

Прочная эргономичная рукоятка из твёрдой древесины высшего сорта обеспечивает удобный хват

Лаковое покрытие рукоятки надёжно защищает от влаги и увеличивает срок службы инструмента

Измерительная шкала на рабочей части позволяет контролировать глубину посадки

На рукоятке имеется кожаная петелька для подвешивания

Совок посадочный предназначен для посадки семян и рассады. Прочное полотно из нержавеющей стали и эргономичная, покрытая лаком рукоятка из твёрдой древесины высшего качества гарантируют комфортную работу и продолжительный срок службы инструмента. На рабочей части нанесена измерительная шкала длиной 10 см, позволяющая контролировать глубину посадки. На рукоятке имеется специальная петелька для подвешивания и удобного хранения.