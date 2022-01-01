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Удлинитель на катушке Союз ТМ 481S-2305 (1 розетка, 50 м)
3 930 ₽
Удлинители на катушке
    Удлинитель на катушке Союз ТМ 481S-2305 (1 розетка, 50 м)
    Арт. О00000013766
    Удлинитель на катушке Союз ТМ 481S-2305 (1 розетка, 50 м)
    Удлинитель на катушке Союз ТМ 481S-2305 (1 розетка, 50 м)
      Удлинитель на катушке Союз ТМ 481S-2305 (1 розетка, 50 м)
      Удлинитель на катушке Союз ТМ 481S-2305 (1 розетка, 50 м)

      Удлинитель на катушке Союз ТМ 481S-2305 (1 розетка, 50 м)

      3 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000013766

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Степень защиты
      		IP 20
      Макс. рабочая температура, °C
      		25
      Все характеристики
      3 930 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка, заземление 50м 481S-2305 используется для подключения инструментов к электросети. Провод ПВС 3х0,75 с заземляющим контактом расположен на катушке из пластика, которая не позволяет ему спутываться. Ручка на лицевой панели служит для сматывания провода после использования. Удлинитель оснащен одной выносной розеткой.

        Преимущества

        • На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия
        • Заземляющий контакт
        • Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка, заземление 50м 481S-2305 из пластика
        • Выносная розетка
        • Длина провода - 50 метров
        Удлинитель поставляется в синем или зеленом цвете.