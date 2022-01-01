Удлинитель на катушке Союз ТМ 481S-2305 (1 розетка, 50 м)

Преимущества

На катушке расположена ручка, которая служит для удержания и переноски изделия

Заземляющий контакт

Корпус удлинителя на катушке ТМ Союз 1 розетка, заземление 50м 481S-2305 из пластика

Выносная розетка

Длина провода - 50 метров

Удлинитель на катушке ТМ Союз 1 розетка, заземление 50м 481S-2305 используется для подключения инструментов к электросети. Провод ПВС 3х0,75 с заземляющим контактом расположен на катушке из пластика, которая не позволяет ему спутываться. Ручка на лицевой панели служит для сматывания провода после использования. Удлинитель оснащен одной выносной розеткой.