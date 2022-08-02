Бензиновый триммер Союз БТС-9256Л

Преимущества

Данная модель оснащена бензиновым двигателем, что удобно при работе на больших площадях

Для работы можно выбрать один из режущих элементов - нож или леску

Праймер - для подкачки топлива

«Велосипедная» рукоятка - для удобного кошения на большой площади

Защита от непреднамеренного пуска

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ бензотриммером Союз БТС-9256Л

Бензотриммер Союз БТС-9256Л предназначен для скашивания травы и мелкого кустарника. Верхнее расположение двигателя обеспечивает безопасную работу даже на влажной траве. Рукоятка типа велосипедного руля способствует естественному движению косы. Большой пластиковый кожух надежно защищает пользователя от вылетающих отходов травы.