Бензиновый триммер Союз БТС-9256Л
Арт. Ю00000020861
Характеристики
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Производитель
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Объем двигателя, куб.см
|56
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Ёмкость топливного бака, л
|1.2
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Режущий элемент
|леска, нож
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Ширина скашивания леской, см
|44
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Ширина скашивания ножом, см
|25.5
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Вес, кг
|7.3
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Форма ручки
|велосипедная
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Мощность, л.с.
|5.44
- Бензотриммер Союз БТС-9256Л предназначен для скашивания травы и мелкого кустарника. Верхнее расположение двигателя обеспечивает безопасную работу даже на влажной траве. Рукоятка типа велосипедного руля способствует естественному движению косы. Большой пластиковый кожух надежно защищает пользователя от вылетающих отходов травы.
Преимущества
- Данная модель оснащена бензиновым двигателем, что удобно при работе на больших площадях
- Для работы можно выбрать один из режущих элементов - нож или леску
- Праймер - для подкачки топлива
- «Велосипедная» рукоятка - для удобного кошения на большой площади
- Защита от непреднамеренного пуска
- Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ бензотриммером Союз БТС-9256Л