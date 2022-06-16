Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Измерительная линейка Sparta 305065 (300 мм, металлическая)
5.0
2
140 ₽
Линейки
    Измерительная линейка Sparta 305065 (300 мм, металлическая)
    Арт. О00000008811
    5.0
    2
    Измерительная линейка Sparta 305065 (300 мм, металлическая)
    Измерительная линейка Sparta 305065 (300 мм, металлическая)
      Измерительная линейка Sparta 305065 (300 мм, металлическая)
      Измерительная линейка Sparta 305065 (300 мм, металлическая)

      Измерительная линейка Sparta 305065 (300 мм, металлическая)

      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000008811
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		металл
      Дюймовая шкала
      		Нет
      Все характеристики
      140 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Металлическая линейка 300 мм SPARTA 305065 изготовлена из прочной инструментальной легированной стали. Метрическая шкала линейки выполнена методом травления. Данная модель линейки удобна и очень проста в обращении в процессе измерительных работ.

        Преимущества

        • Цена деления - 1 мм
        • Длина полотна 300 мм