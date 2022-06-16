Измерительная линейка Sparta 305065 (300 мм, металлическая)
Арт. О00000008811
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал
|металл
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Дюймовая шкала
|Нет
- Металлическая линейка 300 мм SPARTA 305065 изготовлена из прочной инструментальной легированной стали. Метрическая шкала линейки выполнена методом травления. Данная модель линейки удобна и очень проста в обращении в процессе измерительных работ.
Преимущества
- Цена деления - 1 мм
- Длина полотна 300 мм