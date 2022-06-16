Измерительная линейка Sparta 305065 (300 мм, металлическая)

Преимущества

Цена деления - 1 мм

Длина полотна 300 мм

Металлическая линейка 300 мм SPARTA 305065 изготовлена из прочной инструментальной легированной стали. Метрическая шкала линейки выполнена методом травления. Данная модель линейки удобна и очень проста в обращении в процессе измерительных работ.