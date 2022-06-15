Измерительная линейка Sparta 305085 (500 мм, металлическая)

Преимущества

Длина 500 мм

Прочность

Долговечность

Удобство в использовании

Двойная шкала

Металлическая линейка 500 мм SPARTA 305085 изготовлена из инструментальной легированной стали. Метрическая шкала такой линейки выполнена методом травления. Цена деления – 1 мм. Данный измерительный инструмент очень удобен и прост в обращении.