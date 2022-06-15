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Измерительная линейка Sparta 305085 (500 мм, металлическая)
5.0
2
245 ₽
Линейки
    Измерительная линейка Sparta 305085 (500 мм, металлическая)
    Арт. Х1315103
    5.0
    2
    Измерительная линейка Sparta 305085 (500 мм, металлическая)
    Измерительная линейка Sparta 305085 (500 мм, металлическая)
      Измерительная линейка Sparta 305085 (500 мм, металлическая)
      Измерительная линейка Sparta 305085 (500 мм, металлическая)

      Измерительная линейка Sparta 305085 (500 мм, металлическая)

      245 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1315103
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		металл
      Дюймовая шкала
      		Нет
      Все характеристики
      245 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Металлическая линейка 500 мм SPARTA 305085 изготовлена из инструментальной легированной стали. Метрическая шкала такой линейки выполнена методом травления. Цена деления – 1 мм. Данный измерительный инструмент очень удобен и прост в обращении.

        Преимущества

        • Длина 500 мм
        • Прочность
        • Долговечность
        • Удобство в использовании
        • Двойная шкала