Измерительная линейка Sparta 305085 (500 мм, металлическая)
Арт. Х1315103
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал
|металл
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Дюймовая шкала
|Нет
- Металлическая линейка 500 мм SPARTA 305085 изготовлена из инструментальной легированной стали. Метрическая шкала такой линейки выполнена методом травления. Цена деления – 1 мм. Данный измерительный инструмент очень удобен и прост в обращении.
Преимущества
- Длина 500 мм
- Прочность
- Долговечность
- Удобство в использовании
- Двойная шкала