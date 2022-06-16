Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)
Арт. Х1315102
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал
|металл
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Дюймовая шкала
|Нет
- Измерительная линейка 1000 мм SPARTA 305105 является простым и удобным в применении приспособлением, которое необходимо во время измерительных или разметочных работ. Изготовлена из легированной стали, обеспечивающей прочность и долговечность конструкции. Длина линейки - 1000 мм. Метрическая шкала выполнена методом травления.
Преимущества
- Износостойкость
- Длина 1000 мм
- Метрическая шкала (выполнена методом травления)
- Корпус измерительной линейки 1000 мм SPARTA 305105 из стали