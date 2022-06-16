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Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)
5.0
2
480 ₽
Линейки
    Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)
    Арт. Х1315102
    5.0
    2
    Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)
    Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)
    Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)
      Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)
      Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)
      Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)

      Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)

      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Х1315102
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал
      		металл
      Дюймовая шкала
      		Нет
      Все характеристики
      480 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Измерительная линейка 1000 мм SPARTA 305105 является простым и удобным в применении приспособлением, которое необходимо во время измерительных или разметочных работ. Изготовлена из легированной стали, обеспечивающей прочность и долговечность конструкции. Длина линейки - 1000 мм. Метрическая шкала выполнена методом травления.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Длина 1000 мм
        • Метрическая шкала (выполнена методом травления)
        • Корпус измерительной линейки 1000 мм SPARTA 305105 из стали