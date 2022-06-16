Измерительная линейка Sparta 305105 (1000 мм, металлическая)

Преимущества

Износостойкость

Длина 1000 мм

Метрическая шкала (выполнена методом травления)

Корпус измерительной линейки 1000 мм SPARTA 305105 из стали

Измерительная линейка 1000 мм SPARTA 305105 является простым и удобным в применении приспособлением, которое необходимо во время измерительных или разметочных работ. Изготовлена из легированной стали, обеспечивающей прочность и долговечность конструкции. Длина линейки - 1000 мм. Метрическая шкала выполнена методом травления.