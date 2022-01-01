Домкрат гидравлический бутылочный Sparta 50323, 5 т, h подъема 195-380 мм
Арт. О00000033727
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|125х115х200
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Размер основания, мм
|20
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- Домкрат гидравлический бутылочный Sparta 50323 является незаменимым инструментом для подъема и фиксации грузов в автосервисе или мастерской. Благодаря плавному ходу штока и низкому рабочему усилию достигается высокая эффективность в работе. Простая конструкция не требует специального обслуживания. Модель изготовлена из прочного металла с хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, коррозии и ржавчине.
Преимущества
- Имеет надежную конструкцию
- Защита от коррозии
- Находит широкое применение в различных сферах
- Большая грузоподъемность
- Не требует дополнительного обслуживания
- Обладает высокой надежностью в работе
- Прост в применении
- Долгий срок службы