Домкрат гидравлический бутылочный Sparta 50323, 5 т, h подъема 195-380 мм

Преимущества

Имеет надежную конструкцию

Защита от коррозии

Находит широкое применение в различных сферах

Большая грузоподъемность

Не требует дополнительного обслуживания

Обладает высокой надежностью в работе

Прост в применении

Долгий срок службы

Домкрат гидравлический бутылочный Sparta 50323 является незаменимым инструментом для подъема и фиксации грузов в автосервисе или мастерской. Благодаря плавному ходу штока и низкому рабочему усилию достигается высокая эффективность в работе. Простая конструкция не требует специального обслуживания. Модель изготовлена из прочного металла с хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, коррозии и ржавчине.