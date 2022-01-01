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Домкрат гидравлический бутылочный Sparta 50323, 5 т, h подъема 195-380 мм
1 550 ₽
Домкраты
    Домкрат гидравлический бутылочный Sparta 50323, 5 т, h подъема 195-380 мм
    Арт. О00000033727
    Домкрат гидравлический бутылочный Sparta 50323, 5 т, h подъема 195-380 мм

      Домкрат гидравлический бутылочный Sparta 50323, 5 т, h подъема 195-380 мм

      1 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000033727

      Характеристики

      Производитель
      		Sparta
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		125х115х200
      Размер основания, мм
      		20
      Все характеристики
      1 550 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Домкрат гидравлический бутылочный Sparta 50323 является незаменимым инструментом для подъема и фиксации грузов в автосервисе или мастерской. Благодаря плавному ходу штока и низкому рабочему усилию достигается высокая эффективность в работе. Простая конструкция не требует специального обслуживания. Модель изготовлена из прочного металла с хорошей устойчивостью к механическим повреждениям, коррозии и ржавчине.

        Преимущества

        • Имеет надежную конструкцию
        • Защита от коррозии
        • Находит широкое применение в различных сферах
        • Большая грузоподъемность
        • Не требует дополнительного обслуживания
        • Обладает высокой надежностью в работе
        • Прост в применении
        • Долгий срок службы