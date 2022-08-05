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Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
5.0
1
1 820 ₽
2 349 ₽
Сетевые дрели
    Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
    Арт. О00000029930
    5.0
    1
    Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
    Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
    Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
    Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
    Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
      Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
      Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
      Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
      Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
      Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт

      Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт

      • -529 ₽
      1 820 ₽
      2 349 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029930
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      • -529 ₽
      1 820 ₽
      2 349 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Ударная дрель СПЕЦ БДУ-700 3433 имеет два режима: ударный и безударный. Подходит для ремонтных и отделочных работ. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Двигатель с двойной изоляцией обеспечивает безопасность при эксплуатации. Функция реверса помогает легко извлечь сверло в случае его заклинивания.

        Преимущества:

        • Регулировка частоты вращения
        • Обрезиненная рукоять для надежного хвата 
        • Дополнительная рукоять для лучшего контроля над инструментом
        • Глубиномер для создания отверстий на определенную глубину
        • Кнопка фиксации клавиши выключателя для удобства продолжительной работы