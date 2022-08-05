Преимущества:

Регулировка частоты вращения

Обрезиненная рукоять для надежного хвата

Дополнительная рукоять для лучшего контроля над инструментом

Глубиномер для создания отверстий на определенную глубину

Кнопка фиксации клавиши выключателя для удобства продолжительной работы

Ударная дрель СПЕЦ БДУ-700 3433 имеет два режима: ударный и безударный. Подходит для ремонтных и отделочных работ. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Двигатель с двойной изоляцией обеспечивает безопасность при эксплуатации. Функция реверса помогает легко извлечь сверло в случае его заклинивания.