Ударная дрель Спец БДУ-700, 700 Вт
Арт. О00000029930
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель СПЕЦ БДУ-700 3433 имеет два режима: ударный и безударный. Подходит для ремонтных и отделочных работ. Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Двигатель с двойной изоляцией обеспечивает безопасность при эксплуатации. Функция реверса помогает легко извлечь сверло в случае его заклинивания.
Преимущества:
- Регулировка частоты вращения
- Обрезиненная рукоять для надежного хвата
- Дополнительная рукоять для лучшего контроля над инструментом
- Глубиномер для создания отверстий на определенную глубину
- Кнопка фиксации клавиши выключателя для удобства продолжительной работы