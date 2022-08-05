Преимущества

Высокая точность сверления

Мощный и надёжный двигатель

Оснащена дополнительной рукояткой

Ограничитель глубины сверления

Предусмотрена функция реверса

Безопасности работы способствует возможность блокировки кнопки включения дрели

Инструмент отличается сравнительно низкой массой



Ударная дрель Спец БДУ-850 компактный электроинструмент, который подойдет как для любительского, так и для профессионального использования. Высокая мощность модели и ударный режим дает возможность комфортной и эффективной работы при сверлении отверстий в поверхностях высокой твердости, например – в кирпиче и бетоне.