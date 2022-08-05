Ударная дрель Спец БДУ-850, 850 Вт
Арт. О00000029931
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Ударная дрель Спец БДУ-850 компактный электроинструмент, который подойдет как для любительского, так и для профессионального использования. Высокая мощность модели и ударный режим дает возможность комфортной и эффективной работы при сверлении отверстий в поверхностях высокой твердости, например – в кирпиче и бетоне.
Преимущества
- Высокая точность сверления
- Мощный и надёжный двигатель
- Оснащена дополнительной рукояткой
- Ограничитель глубины сверления
- Предусмотрена функция реверса
- Безопасности работы способствует возможность блокировки кнопки включения дрели
- Инструмент отличается сравнительно низкой массой