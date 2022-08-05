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Ударная дрель Спец БДУ-850, 850 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Ударная дрель Спец БДУ-850, 850 Вт
    Арт. О00000029931
    5.0
    1
    Ударная дрель Спец БДУ-850, 850 Вт
    Ударная дрель Спец БДУ-850, 850 Вт
      Ударная дрель Спец БДУ-850, 850 Вт
      Ударная дрель Спец БДУ-850, 850 Вт

      Ударная дрель Спец БДУ-850, 850 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029931
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Ударная дрель Спец БДУ-850 компактный электроинструмент, который подойдет как для любительского, так и для профессионального использования. Высокая мощность модели и ударный режим дает возможность комфортной и эффективной работы при сверлении отверстий в поверхностях высокой твердости, например – в кирпиче и бетоне. 

        Преимущества 

        • Высокая точность сверления
        • Мощный и надёжный двигатель
        • Оснащена дополнительной рукояткой
        • Ограничитель глубины сверления
        • Предусмотрена функция реверса 
        • Безопасности работы способствует возможность блокировки кнопки включения дрели
        • Инструмент отличается сравнительно низкой массой