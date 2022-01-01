Компрессор автомобильный Спец КПА-40

Преимущества

Компактность и мобильность

Надежная конструкция

Высокая производительность

Эргономичная рукоять

Точность работы за счет наличия манометра

Длинный кабель (3,5 м)





Компрессор – это специальное устройство, предназначенное для сжатия и подачи под давлением различных газов, например воздуха. Бытовые устройства предназначены для эксплуатации от случая к случаю, с невысокой нагрузкой. В основном они рассчитаны на автолюбителей, поэтому пользуются у них высоким спросом, практически в каждой машине теперь есть автомобильный компрессор, работающий от прикуривателя или аккумулятора.