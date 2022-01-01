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Компрессор автомобильный Спец КПА-40
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Компрессоры автомобильные
    Компрессор автомобильный Спец КПА-40
    Арт. О00000029932
    Компрессор автомобильный Спец КПА-40
    Компрессор автомобильный Спец КПА-40
    Компрессор автомобильный Спец КПА-40
    Компрессор автомобильный Спец КПА-40
      Компрессор автомобильный Спец КПА-40
      Компрессор автомобильный Спец КПА-40
      Компрессор автомобильный Спец КПА-40
      Компрессор автомобильный Спец КПА-40

      Компрессор автомобильный Спец КПА-40

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029932

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Насадки в комплекте
      		Да
      Спусковой клапан
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор – это специальное устройство, предназначенное для сжатия и подачи под давлением различных газов, например воздуха. Бытовые устройства предназначены для эксплуатации от случая к случаю, с невысокой нагрузкой. В основном они рассчитаны на автолюбителей, поэтому пользуются у них высоким спросом, практически в каждой машине теперь есть автомобильный компрессор, работающий от прикуривателя или аккумулятора.

        Преимущества

        • Компактность и мобильность
        • Надежная конструкция
        • Высокая производительность
        • Эргономичная рукоять
        • Точность работы за счет наличия манометра
        • Длинный кабель (3,5 м)