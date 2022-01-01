Компрессор автомобильный Спец КПА-40
Арт. О00000029932
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Насадки в комплекте
|Да
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Спусковой клапан
|Нет
- Компрессор – это специальное устройство, предназначенное для сжатия и подачи под давлением различных газов, например воздуха. Бытовые устройства предназначены для эксплуатации от случая к случаю, с невысокой нагрузкой. В основном они рассчитаны на автолюбителей, поэтому пользуются у них высоким спросом, практически в каждой машине теперь есть автомобильный компрессор, работающий от прикуривателя или аккумулятора.
Преимущества
- Компактность и мобильность
- Надежная конструкция
- Высокая производительность
- Эргономичная рукоять
- Точность работы за счет наличия манометра
- Длинный кабель (3,5 м)