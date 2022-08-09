Полировальная машина Спец БМП-1200
Арт. О00000029933
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Крепление полировальных насадок
|на липучке
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Напряжение сети, В
|220
- Угловая полировальная машина СПЕЦ БМП-1200 оснащена дополнительной рукоятью для удобной работы двумя руками. Широкий скоростной диапазон позволяет полировать материалы различной твердости. Сфера применения модели - обработка автомобильного корпуса, строительных материалов, собранных промышленных конструкций.
Преимущества:
- Однофазный коллекторный двигатель с двойной изоляцией
- Качественное исполнение угловой полировальной машины СПЕЦ БМП-1200
- Простота управления
- Долгий срок службы
- Небольшой вес