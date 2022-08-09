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Полировальная машина Спец БМП-1200
5.0
1
Найти аналог
Полировальные машины
    Полировальная машина Спец БМП-1200
    Арт. О00000029933
    5.0
    1
    Полировальная машина Спец БМП-1200
    Полировальная машина Спец БМП-1200
    Полировальная машина Спец БМП-1200
    Полировальная машина Спец БМП-1200
    Полировальная машина Спец БМП-1200
    Полировальная машина Спец БМП-1200
    Полировальная машина Спец БМП-1200
      Полировальная машина Спец БМП-1200
      Полировальная машина Спец БМП-1200
      Полировальная машина Спец БМП-1200
      Полировальная машина Спец БМП-1200
      Полировальная машина Спец БМП-1200
      Полировальная машина Спец БМП-1200
      Полировальная машина Спец БМП-1200

      Полировальная машина Спец БМП-1200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029933
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Крепление полировальных насадок
      		на липучке
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Угловая полировальная машина СПЕЦ БМП-1200 оснащена дополнительной рукоятью для удобной работы двумя руками. Широкий скоростной диапазон позволяет полировать материалы различной твердости. Сфера применения модели - обработка автомобильного корпуса, строительных материалов, собранных промышленных конструкций.

        Преимущества:

        • Однофазный коллекторный двигатель с двойной изоляцией
        • Качественное исполнение угловой полировальной машины СПЕЦ БМП-1200
        • Простота управления
        • Долгий срок службы
        • Небольшой вес