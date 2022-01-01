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Точильный станок Спец СЗ-150-250
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Станки для заточки цепей бензопил
    Точильный станок Спец СЗ-150-250
    Арт. О00000029946
    Точильный станок Спец СЗ-150-250
    Точильный станок Спец СЗ-150-250
    Точильный станок Спец СЗ-150-250
      Точильный станок Спец СЗ-150-250
      Точильный станок Спец СЗ-150-250
      Точильный станок Спец СЗ-150-250

      Точильный станок Спец СЗ-150-250

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000029946

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Напряжение сети, В
      		220
      Посадочный диаметр первого круга, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Заточной станок для цепей СПЕЦ СЗ-150-250 используется в специализированных мастерских для обслуживания режущих элементов пил. Увеличенный ресурс двигателя обеспечивает долгий срок службы модели. Возможность крепить агрегат к поверхности болтами исключает его случайное переворачивание в процессе работы. Конструкция устройства отличается простотой и надежностью, что делает его отличным помощником мастера.

        Преимущества

        • Дополнительная рукоять облегчает подведение рабочей части к обрабатываемой цепи, что делает эксплуатацию устройства удобной
        • Для безопасной эксплуатации СПЕЦ СЗ-150-250 оснащается прозрачным экраном, который исключает вылет искр в глаза оператора
        • Высокая скорость круга
        • Эффективность в работе
        • Экономичное потребление энергии
        • Прочный корпус