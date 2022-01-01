Точильный станок Спец СЗ-150-250
Арт. О00000029946
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Напряжение сети, В
|220
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Посадочный диаметр первого круга, мм
|10
- Заточной станок для цепей СПЕЦ СЗ-150-250 используется в специализированных мастерских для обслуживания режущих элементов пил. Увеличенный ресурс двигателя обеспечивает долгий срок службы модели. Возможность крепить агрегат к поверхности болтами исключает его случайное переворачивание в процессе работы. Конструкция устройства отличается простотой и надежностью, что делает его отличным помощником мастера.
Преимущества
- Дополнительная рукоять облегчает подведение рабочей части к обрабатываемой цепи, что делает эксплуатацию устройства удобной
- Для безопасной эксплуатации СПЕЦ СЗ-150-250 оснащается прозрачным экраном, который исключает вылет искр в глаза оператора
- Высокая скорость круга
- Эффективность в работе
- Экономичное потребление энергии
- Прочный корпус
- Дополнительная рукоять облегчает подведение рабочей части к обрабатываемой цепи, что делает эксплуатацию устройства удобной