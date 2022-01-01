Точильный станок Спец СЗ-150-250

Преимущества

Дополнительная рукоять облегчает подведение рабочей части к обрабатываемой цепи, что делает эксплуатацию устройства удобной



Для безопасной эксплуатации СПЕЦ СЗ-150-250 оснащается прозрачным экраном, который исключает вылет искр в глаза оператора



Высокая скорость круга

Эффективность в работе

Экономичное потребление энергии

Прочный корпус

Заточной станок для цепей СПЕЦ СЗ-150-250 используется в специализированных мастерских для обслуживания режущих элементов пил. Увеличенный ресурс двигателя обеспечивает долгий срок службы модели. Возможность крепить агрегат к поверхности болтами исключает его случайное переворачивание в процессе работы. Конструкция устройства отличается простотой и надежностью, что делает его отличным помощником мастера.