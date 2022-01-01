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Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В
5 490 ₽
6 798 ₽
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В
    Арт. О00000029941
    Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В
    Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В
    Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В
      Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В
      Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В
      Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В

      Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В

      • -1 308 ₽
      5 490 ₽
      6 798 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029941

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		6.9
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		200
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      • -1 308 ₽
      5 490 ₽
      6 798 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 9 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор Спец IMMA-200ПН - предназначен для сварки и наплавки постоянным током металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов. Другие виды применения категорически исключаются. Инвертор допускается использовать на улице или в хорошо проветриваемых помещениях.

        Преимущества

        • Антизалипание электрода (Anti Stick)
        • Форсаж дуги (Arc Force)
        • Горячий старт (Hot Start)
        • Возможна работа в сетях с пониженным напряжением до 140В и достаточной силой тока, но при этом может наблюдаться некоторая потеря мощности аппарата