Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В

Преимущества

Антизалипание электрода (Anti Stick)



Форсаж дуги (Arc Force)



Горячий старт (Hot Start)



Возможна работа в сетях с пониженным напряжением до 140В и достаточной силой тока, но при этом может наблюдаться некоторая потеря мощности аппарата



Сварочный инвертор Спец IMMA-200ПН - предназначен для сварки и наплавки постоянным током металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов. Другие виды применения категорически исключаются. Инвертор допускается использовать на улице или в хорошо проветриваемых помещениях.