Сварочный инвертор Спец IMMA-200 ПН, 220 В
Арт. О00000029941
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|6.9
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Макс. сварочный ток MMA, А
|200
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор Спец IMMA-200ПН - предназначен для сварки и наплавки постоянным током металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов. Другие виды применения категорически исключаются. Инвертор допускается использовать на улице или в хорошо проветриваемых помещениях.
Преимущества
- Антизалипание электрода (Anti Stick)
- Форсаж дуги (Arc Force)
- Горячий старт (Hot Start)
- Возможна работа в сетях с пониженным напряжением до 140В и достаточной силой тока, но при этом может наблюдаться некоторая потеря мощности аппарата
- Антизалипание электрода (Anti Stick)