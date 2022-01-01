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Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В
Найти аналог
Mma сварочные аппараты дуговой сварки электродами
    Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В
    Арт. О00000029943
    Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В
    Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В
    Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В
    Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В
      Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В
      Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В
      Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В
      Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В

      Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000029943

      Характеристики

      Производитель
      		Спец
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Макс. мощность, кВт
      		8
      Макс. сварочный ток MMA, А
      		250
      Напряжение сети, В
      		220
      Мин. сварочный ток MMA, А
      		20
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН - бытовой прибор для надежного и долговечного соединения элементов металлоконструкций методом ручной электродуговой сварки электродами любого типа. Интуитивно понятная панель управления и минимум рабочих настроек существенно облегчают задачу пользователя. Изоляция корпуса соответствует классу F, что способствует безопасности оператора в процессе эксплуатации.

        Преимущества

        • Функции Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги
        • Индикатор перегрузки
        • Ремень для удобства ношения на плече
        • Качественное исполнение