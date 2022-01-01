Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В

Преимущества

Функции Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги

Индикатор перегрузки

Ремень для удобства ношения на плече

Качественное исполнение

Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН - бытовой прибор для надежного и долговечного соединения элементов металлоконструкций методом ручной электродуговой сварки электродами любого типа. Интуитивно понятная панель управления и минимум рабочих настроек существенно облегчают задачу пользователя. Изоляция корпуса соответствует классу F, что способствует безопасности оператора в процессе эксплуатации.