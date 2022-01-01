Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН, 220 В
Арт. О00000029943
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Макс. мощность, кВт
|8
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Макс. сварочный ток MMA, А
|250
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Напряжение сети, В
|220
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Мин. сварочный ток MMA, А
|20
- Сварочный инвертор Спец Мини-250ПН - бытовой прибор для надежного и долговечного соединения элементов металлоконструкций методом ручной электродуговой сварки электродами любого типа. Интуитивно понятная панель управления и минимум рабочих настроек существенно облегчают задачу пользователя. Изоляция корпуса соответствует классу F, что способствует безопасности оператора в процессе эксплуатации.
Преимущества
- Функции Антизалипание, Горячий старт, Форсаж дуги
- Индикатор перегрузки
- Ремень для удобства ношения на плече
- Качественное исполнение