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Воздушный спиральный шланг Gav SRB 10-6
5.0
2
2 104 ₽
Шланги для компрессора
    Воздушный спиральный шланг Gav SRB 10-6
    Арт. 71868
    5.0
    2
    Воздушный спиральный шланг Gav SRB 10-6
    Воздушный спиральный шланг Gav SRB 10-6
    Воздушный спиральный шланг Gav SRB 10-6
      Воздушный спиральный шланг Gav SRB 10-6
      Воздушный спиральный шланг Gav SRB 10-6
      Воздушный спиральный шланг Gav SRB 10-6

      Воздушный спиральный шланг Gav SRB 10-6

      2 104 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. 71868
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		байонет
      Все характеристики
      2 104 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шланг воздушный SRB 10-6 GAV 6684 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Байонетное соединение обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает удобство при использовании и хранении.