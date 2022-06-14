Воздушный спиральный шланг SRU 15-6

Преимущества

Материал - полиамид

Внешний диаметр - 8 мм

Внутренний диаметр - 6 мм

Шланг воздушный SRU 15-6 GAV 10822 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Быстросъемное соединение "рапид" обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает комфортность при использовании и хранении.