Воздушный спиральный шланг SRU 15-6
Арт. 80128
Характеристики
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Производитель
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Форма
|спиральный
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Тип соединения
|рапид (EURO)
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Длина, м
|15
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Внешний диаметр, мм
|8
- Шланг воздушный SRU 15-6 GAV 10822 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Быстросъемное соединение "рапид" обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает комфортность при использовании и хранении.
Преимущества
- Материал - полиамид
- Внешний диаметр - 8 мм
- Внутренний диаметр - 6 мм