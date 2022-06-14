Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Воздушный спиральный шланг SRU 15-6
5.0
3
Найти аналог
Шланги для компрессора
    Воздушный спиральный шланг SRU 15-6
    Арт. 80128
    5.0
    3
    Воздушный спиральный шланг SRU 15-6

      Воздушный спиральный шланг SRU 15-6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. 80128
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Форма
      		спиральный
      Тип соединения
      		рапид (EURO)
      Длина, м
      		15
      Внешний диаметр, мм
      		8
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Шланг воздушный SRU 15-6 GAV 10822 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Быстросъемное соединение "рапид" обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает комфортность при использовании и хранении.

        Преимущества

        • Материал - полиамид
        • Внешний диаметр - 8 мм
        • Внутренний диаметр - 6 мм