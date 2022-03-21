Воздушный спиральный шланг Gav SRU 30-6

Шланг воздушный SRU 30-6 GAV 37314 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Быстросъемное соединение "рапид" обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает комфортность при использовании и хранении.