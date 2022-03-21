Воздушный спиральный шланг Gav SRU 5-6

Шланг воздушный SRU 5-6 GAV 10944 предназначен для подключения пневмоинструментов к компрессору. Быстросъемное соединение "рапид" обеспечивает удобное и быстрое подключение/отключение к пневмомагистрали. Длина шланга позволяет осуществлять работы в удаленном от компрессора месте. Спиральное исполнение предотвращает перегибы и увеличивает удобство при использовании и хранении.