Сплит-система Ballu BCL-48 HN1
Арт. X699113264101
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Нет
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
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Макс. уровень шума вн. блок, Дб
|41
- Инженеры компании Ballu включили в стандартную комплектацию сплит-системы еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.
Преимущества:
- Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
- Японский высокопроизводительный компрессор
- Универсальные внешние блоки
- Длина трассы до 50 м
- Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
- Возможность организации подмеса свежего приточного воздуха
- Интенсивный режим работы TURBO
- Таймер на включение и отключение 24 ч
- Фазовый монитор
- Автоматический режим работы
- Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU