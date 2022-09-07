Сплит-система Ballu BCL-48 HN1

Преимущества:

Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С

Японский высокопроизводительный компрессор

Универсальные внешние блоки

Длина трассы до 50 м

Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м

Возможность организации подмеса свежего приточного воздуха

Интенсивный режим работы TURBO

Таймер на включение и отключение 24 ч

Фазовый монитор

Автоматический режим работы

Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU

Инженеры компании Ballu включили в стандартную комплектацию сплит-системы еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.