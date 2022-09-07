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Сплит-система Ballu BCL-48 HN1
5.0
1
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BCL-48 HN1
    Арт. X699113264101
    5.0
    1
    Сплит-система Ballu BCL-48 HN1
    Сплит-система Ballu BCL-48 HN1
      Сплит-система Ballu BCL-48 HN1
      Сплит-система Ballu BCL-48 HN1

      Сплит-система Ballu BCL-48 HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113264101
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Регулировка скорости вентилятора
      		Нет
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Макс. уровень шума вн. блок, Дб
      		41
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Инженеры компании Ballu включили в стандартную комплектацию сплит-системы еще больше возможностей. Благодаря «зимнему комплекту» и оптимизированному алгоритму системы управления полупромышленный кондиционер Ballu может охлаждать помещение при действительно низких температурах наружного воздуха. Система работает тогда, когда это нужно – вне зависимости от внешних обстоятельств.

        Преимущества:

        • Встроенный "зимний комплект" позволяет кондиционеру работать на охлаждение до -15°С
        • Японский высокопроизводительный компрессор
        • Универсальные внешние блоки
        • Длина трассы до 50 м
        • Встроенная дренажная помпа с высотой подъема до 1,2 м
        • Возможность организации подмеса свежего приточного воздуха
        • Интенсивный режим работы TURBO
        • Таймер на включение и отключение 24 ч
        • Фазовый монитор
        • Автоматический режим работы
        • Полноразмерные двухвентиляторные внешние блоки 48 и 60 k BTU