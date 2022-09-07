Сплит-система Ballu BRAVO BSQ-24HN1
Арт. X699113263154
Характеристики
|
Производитель
|
Регулировка скорости вентилятора
|Да
|
Количество скоростных режимов
|4
|
Режим осушения воздуха
|Да
|
Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Ballu BSQ-24HN1_14Y работает в режимах: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Кондиционер имеет встроенный ионизатор воздуха и фильтр с витамином С. Во внутреннем блоке установлен катехиновый фильтр, который абсорбирует неприятные запахи и табачный дым. Предусмотрен ночной режим (SLEEP), в котором кондиционер работает бесшумно. Также кондиционер имеет режим SUPER для быстрого достижения заданной температуры воздуха.
Особенности и преимущества:
- Данная модель объединяет в себе инновационные технологии, ультрасовременный дизайн и энергоэффективность класса А.
- В комплектацию прибора включен фильтр с витамином С, который обеззараживает воздух, насыщая его витамином С.
- Кондиционер работает с использованием озонобезопасного фреона R-410A, соответствующим европейским стандартам охраны окружающей среды.
- Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
- Автоматический режим способствует работе кондиционера с поддержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещения.
- Предусмотрен ночной режим (SLEEP), в котором кондиционер работает бесшумно.
- Быстрое охлаждение / быстрый обогрев (режим SUPER).
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.