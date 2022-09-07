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Сплит-система Ballu BRAVO BSQ-24HN1
5.0
1
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BRAVO BSQ-24HN1
    Арт. X699113263154
    5.0
    1
    Сплит-система Ballu BRAVO BSQ-24HN1
    Сплит-система Ballu BRAVO BSQ-24HN1
      Сплит-система Ballu BRAVO BSQ-24HN1
      Сплит-система Ballu BRAVO BSQ-24HN1

      Сплит-система Ballu BRAVO BSQ-24HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263154
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		4
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Ballu BSQ-24HN1_14Y работает в режимах: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция. Кондиционер имеет встроенный ионизатор воздуха и фильтр с витамином С. Во внутреннем блоке установлен катехиновый фильтр, который абсорбирует неприятные запахи и табачный дым. Предусмотрен ночной режим (SLEEP), в котором кондиционер работает бесшумно. Также кондиционер имеет режим SUPER для быстрого достижения заданной температуры воздуха.

        Особенности и преимущества:

        • Данная модель объединяет в себе инновационные технологии, ультрасовременный дизайн и энергоэффективность класса А.
        • В комплектацию прибора включен фильтр с витамином С, который обеззараживает воздух, насыщая его витамином С.
        • Кондиционер работает с использованием озонобезопасного фреона R-410A, соответствующим европейским стандартам охраны окружающей среды.
        • Режимы работы: охлаждение, обогрев, осушение и вентиляция.
        • Автоматический режим способствует работе кондиционера с поддержанием оптимальной температуры воздуха внутри помещения.
        • Предусмотрен ночной режим (SLEEP), в котором кондиционер работает бесшумно.
        • Быстрое охлаждение / быстрый обогрев (режим SUPER).

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.