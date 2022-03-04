Преимущества

А класс энергоэффективности

Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)

Функция ≪Горячий старт≫

Режим максимальной производительности (STRONG)

Воздушный HD-фильтр высокой плотности – в 3 раза более эффективный

Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)

Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера

Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера

Фильтр Vitamin C

I FEEL климат контроль

Бесшумный режим ≪SILENCE≫

Режим максимальной производительности STRONG

Сплит-система Ballu BSW-07HN1 эффективна для кондиционирования помещений площадью до 21 кв.м. В режиме Sleep система создает комфортные условия для отдыха и сна, а в режиме iFeel кондиционер будет поддерживать заданную температуру вблизи пульта ДУ. Функция "Горячий старт" обеспечивает защиту от распространения кондиционером холодного воздуха в первые минуты работы на обогрев.