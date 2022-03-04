Сплит-система Ballu BSW-07HN1
Арт. X699113263123
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Нидерланды
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Сплит-система Ballu BSW-07HN1 эффективна для кондиционирования помещений площадью до 21 кв.м. В режиме Sleep система создает комфортные условия для отдыха и сна, а в режиме iFeel кондиционер будет поддерживать заданную температуру вблизи пульта ДУ. Функция "Горячий старт" обеспечивает защиту от распространения кондиционером холодного воздуха в первые минуты работы на обогрев.
Преимущества
- А класс энергоэффективности
- Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)
- Функция ≪Горячий старт≫
- Режим максимальной производительности (STRONG)
- Воздушный HD-фильтр высокой плотности – в 3 раза более эффективный
- Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)
- Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера
- Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера
- Фильтр Vitamin C
- I FEEL климат контроль
- Бесшумный режим ≪SILENCE≫
- Режим максимальной производительности STRONG