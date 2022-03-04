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Сплит-система Ballu BSW-07HN1
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BSW-07HN1
    Арт. X699113263123
    5.0
    2
    Сплит-система Ballu BSW-07HN1
    Сплит-система Ballu BSW-07HN1
    Сплит-система Ballu BSW-07HN1
      Сплит-система Ballu BSW-07HN1
      Сплит-система Ballu BSW-07HN1
      Сплит-система Ballu BSW-07HN1

      Сплит-система Ballu BSW-07HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X699113263123
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Нидерланды
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сплит-система Ballu BSW-07HN1 эффективна для кондиционирования помещений площадью до 21 кв.м. В режиме Sleep система создает комфортные условия для отдыха и сна, а в режиме iFeel кондиционер будет поддерживать заданную температуру вблизи пульта ДУ. Функция "Горячий старт" обеспечивает защиту от распространения кондиционером холодного воздуха в первые минуты работы на обогрев.

        Преимущества

        • А класс энергоэффективности
        • Тихий режим работы SILENCE - 24dB(A)
        • Функция ≪Горячий старт≫
        • Режим максимальной производительности (STRONG)
        • Воздушный HD-фильтр высокой плотности – в 3 раза более эффективный
        • Функция самоочистки внутреннего блока (предотвращение появления плесени и неприятного запаха)
        • Скрытый LED-дисплей, появляется на панели при включении кондиционера
        • Расширенная функция TIMER 24 на включение и выключение кондиционера
        • Фильтр Vitamin C
        • I FEEL климат контроль
        • Бесшумный режим ≪SILENCE≫
        • Режим максимальной производительности STRONG