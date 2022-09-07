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Сплит-система Ballu Olympic BSW-12HN1
5.0
1
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Ballu Olympic BSW-12HN1
    Арт. X699113263133
    5.0
    1
    Сплит-система Ballu Olympic BSW-12HN1

      Сплит-система Ballu Olympic BSW-12HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263133
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Ballu BSW-12HN1 оснащена японским компрессором, что обеспечивает высокую эффективность и надежность эксплуатации. В кондиционере установлен фильтр высокой плотности для эффективного очищения воздуха. Для быстрого охлаждения или обогрева предусмотрен режим SUPER. Для комфортного сна сплит-система имеет режим SLEEP.

        Особенности и преимущества:

        • LED-дисплей с индикацией температуры.
        • Воздушный фильтр высокой плотности обеспечивает эффективное очищение воздуха.
        • Авторестарт обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения.
        • Функция разморозки DEFROST.
        • Интенсивный режим работы SUPER.
        • Режим комфортного сна SLEEP.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.