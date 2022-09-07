Сплит-система Ballu Olympic BSW-12HN1

Особенности и преимущества:

LED-дисплей с индикацией температуры.

Воздушный фильтр высокой плотности обеспечивает эффективное очищение воздуха.

Авторестарт обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения.

Функция разморозки DEFROST.

Интенсивный режим работы SUPER.

Режим комфортного сна SLEEP.

Комплектация:

Сплит-система.

Инструкция.

Пульт ДУ.

Упаковка.

Настенная сплит-система Ballu BSW-12HN1 оснащена японским компрессором, что обеспечивает высокую эффективность и надежность эксплуатации. В кондиционере установлен фильтр высокой плотности для эффективного очищения воздуха. Для быстрого охлаждения или обогрева предусмотрен режим SUPER. Для комфортного сна сплит-система имеет режим SLEEP.