Сплит-система Ballu Olympic BSW-12HN1
Арт. X699113263133
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Ballu BSW-12HN1 оснащена японским компрессором, что обеспечивает высокую эффективность и надежность эксплуатации. В кондиционере установлен фильтр высокой плотности для эффективного очищения воздуха. Для быстрого охлаждения или обогрева предусмотрен режим SUPER. Для комфортного сна сплит-система имеет режим SLEEP.
Особенности и преимущества:
- LED-дисплей с индикацией температуры.
- Воздушный фильтр высокой плотности обеспечивает эффективное очищение воздуха.
- Авторестарт обеспечивает восстановление настроек кондиционера после сбоя напряжения.
- Функция разморозки DEFROST.
- Интенсивный режим работы SUPER.
- Режим комфортного сна SLEEP.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.