Настенная сплит-система Ballu BSWI-18HN1 оснащена японским компрессором Toshiba, что обеспечивает высокую эффективность и надежность эксплуатации. Предусмотрены ночной и автоматический режимы работы. Возможно включение/выключение кондиционера по таймеру. Данная модель обеспечивает точное поддержание температуры за счет функции климат-контроль. Кондиционер работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение.

Особенности и преимущества:

Точное поддержание температуры - климат-контроль.

Класс энергоффективности А.

Надежный обогрев до -15°С.

Скрытый дисплей становится видимым при включении кондиционера.

Комфорт и энергосбережение за счет технологии DC Inverter.

Низкий уровень шума.

Двойная изоляция компрессора внешнего блока.

Высококачественные материалы - пластик ABS.

Режим поддержания заданной температуры вокруг пользователя (рядом с пультом ДУ).

Ионизация - очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов.

Функция автоматической просушки внутреннего блока.

Ночной режим.

Интенсивный режим.

Самоочистка внутреннего блока.

Авторестарт.

Комплектация: