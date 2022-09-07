Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
Арт. X699113263148
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Ballu BSWI-24HN1 работает в четырех режимах (охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение). Кондиционер оснащен ночным и интенсивным режимами работы. Для очистки воздуха пыли, дыма и неприятных запахов предусмотрена функция ионизации. Данный кондиционер оснащена японским компрессором Toshiba для надежной и эффективной работы.
Особенности и преимущества:
- Точное поддержание температуры - климат-контроль.
- Класс энергоффективности А.
- Надежный обогрев до -15°С.
- Скрытый дисплей становится видимым при включении кондиционера.
- Комфорт и энергосбережение за счет технологии DC Inverter.
- Низкий уровень шума.
- Двойная изоляция компрессора внешнего блока.
- Высококачественные материалы - пластик ABS.
- Режим поддержания заданной температуры вокруг пользователя (рядом с пультом ДУ).
- Ионизация - очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов.
- Функция автоматической просушки внутреннего блока.
- Ночной режим.
- Интенсивный режим.
- Самоочистка внутреннего блока.
- Авторестарт.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.