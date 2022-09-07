Настенная сплит-система Ballu BSWI-24HN1 работает в четырех режимах (охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение). Кондиционер оснащен ночным и интенсивным режимами работы. Для очистки воздуха пыли, дыма и неприятных запахов предусмотрена функция ионизации. Данный кондиционер оснащена японским компрессором Toshiba для надежной и эффективной работы.

Особенности и преимущества:

Точное поддержание температуры - климат-контроль.

Класс энергоффективности А.

Надежный обогрев до -15°С.

Скрытый дисплей становится видимым при включении кондиционера.

Комфорт и энергосбережение за счет технологии DC Inverter.

Низкий уровень шума.

Двойная изоляция компрессора внешнего блока.

Высококачественные материалы - пластик ABS.

Режим поддержания заданной температуры вокруг пользователя (рядом с пультом ДУ).

Ионизация - очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов.

Функция автоматической просушки внутреннего блока.

Ночной режим.

Интенсивный режим.

Самоочистка внутреннего блока.

Авторестарт.

Комплектация: