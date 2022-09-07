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Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
5.0
1
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
    Арт. X699113263148
    5.0
    1
    Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
    Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
    Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
    Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
    Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
    Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
      Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
      Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
      Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
      Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
      Сплит-система Ballu BSWI-24HN1
      Сплит-система Ballu BSWI-24HN1

      Сплит-система Ballu BSWI-24HN1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263148
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Ballu
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Ballu BSWI-24HN1 работает в четырех режимах (охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение). Кондиционер оснащен ночным и интенсивным режимами работы. Для очистки воздуха пыли, дыма и неприятных запахов предусмотрена функция ионизации. Данный кондиционер оснащена японским компрессором Toshiba для надежной и эффективной работы.

        Особенности и преимущества:

        • Точное поддержание температуры - климат-контроль.
        • Класс энергоффективности А.
        • Надежный обогрев до -15°С.
        • Скрытый дисплей становится видимым при включении кондиционера.
        • Комфорт и энергосбережение за счет технологии DC Inverter.
        • Низкий уровень шума.
        • Двойная изоляция компрессора внешнего блока.
        • Высококачественные материалы - пластик ABS.
        • Режим поддержания заданной температуры вокруг пользователя (рядом с пультом ДУ).
        • Ионизация - очищение воздуха от пыли, дыма и неприятных запахов.
        • Функция автоматической просушки внутреннего блока.
        • Ночной режим.
        • Интенсивный режим.
        • Самоочистка внутреннего блока.
        • Авторестарт.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.