Сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3, черная

Преимущества

Многоступенчатая фильтрация. Многоступенчатый фильтр очистки воздуха (6 ступеней фильтрации) включает в себя антиклещевой, каталитический, фотокаталитический антибактериальный, биологический антибактериальный, с ионами серебра, катехиновый фильтры

Чистый воздух. Генератор холодной плазмы разрушает опасные загрязнители (химические токсины, патогенные микроорганизмы), а также очищает воздух от бактерий, вирусов, спор плесени, пыльцы и аллергенов

Защита от бактерий. Автоочистка предотвращает образование бактерий и плесени внутри кондиционера

Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция

Матовое покрытие корпуса внутреннего блока

Защита от перепадов напряжения

Специально разработанная конструкция лопастей вентилятора эффективно снижает уровень шума

Турбо режим - это быстрое достижение заданной температуры

Ночной режим

Автоматический выбор режима работы в зависимости от температуры воздуха в помещении

Система самодиагностики упрощает обслуживание кондиционера

Автоматическая разморозка теплообменника наружного блока

Авторестарт обеспечивает восстановление настроек сплит-системы после сбоя напряжения

Горячий старт - это защита от распространения кондиционером холодного воздуха при работе в режиме обогрева

Мягкий старт увеличивает срок службы электродвигателей и снижает расход электроэнергии

Низковольтный пуск (до 185 В)

Низкотемпературный пуск - запуск кондиционера при температуре ниже -20 градусов (при установке низкотемпературного комплекта)

Автоматическое включение режима обогрева при снижении комнатной температуры до +8 градусов

Изменение направленности воздушного потока по горизонтали осуществляется за счет широкоугольных жалюзи

Автоматическое качание вертикальных жалюзи

LED-дисплей расположен на внутреннем блоке для удобства контроля работы кондиционера

Пульт дистанционного управления с режимом реального времени

Блокировка кнопок пульта ДУ

Возможно включение и выключение сплит-системы по таймеру на 24 часа

Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin продлевает срок службы настенной сплит-системы Electrolux EACS-09HG-M/N3

Класс энергоэффективности - А

Кондиционер работает на озонобезопасном фреоне R410A

Традиционная сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3 — качество, надежность и комфорт. Данная модель оснащена генератором холодной плазмы, который уничтожает вредные микроорганизмы и аллергены, а также в сочетании с НЕРА и угольным фильтром очищает воздух от вредных примесей и устраняет неприятные запахи. В случае отключения электропитания пользовательские настройки автоматически сохраняются и возобновляются при следующем запуске. Конструкция прибора предусматривает возможность дистанционного управления, что повышает удобство использования. Долговечность эксплуатации достигается за счет стабилизатора напряжения, системы самодиагностики и функции автоматического размораживания.