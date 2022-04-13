Сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3, черная
Арт. X699113263188
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Традиционная сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3 — качество, надежность и комфорт. Данная модель оснащена генератором холодной плазмы, который уничтожает вредные микроорганизмы и аллергены, а также в сочетании с НЕРА и угольным фильтром очищает воздух от вредных примесей и устраняет неприятные запахи. В случае отключения электропитания пользовательские настройки автоматически сохраняются и возобновляются при следующем запуске. Конструкция прибора предусматривает возможность дистанционного управления, что повышает удобство использования. Долговечность эксплуатации достигается за счет стабилизатора напряжения, системы самодиагностики и функции автоматического размораживания.
Преимущества
- Многоступенчатая фильтрация. Многоступенчатый фильтр очистки воздуха (6 ступеней фильтрации) включает в себя антиклещевой, каталитический, фотокаталитический антибактериальный, биологический антибактериальный, с ионами серебра, катехиновый фильтры
- Чистый воздух. Генератор холодной плазмы разрушает опасные загрязнители (химические токсины, патогенные микроорганизмы), а также очищает воздух от бактерий, вирусов, спор плесени, пыльцы и аллергенов
- Защита от бактерий. Автоочистка предотвращает образование бактерий и плесени внутри кондиционера
- Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
- Матовое покрытие корпуса внутреннего блока
- Защита от перепадов напряжения
- Специально разработанная конструкция лопастей вентилятора эффективно снижает уровень шума
- Турбо режим - это быстрое достижение заданной температуры
- Ночной режим
- Автоматический выбор режима работы в зависимости от температуры воздуха в помещении
- Система самодиагностики упрощает обслуживание кондиционера
- Автоматическая разморозка теплообменника наружного блока
- Авторестарт обеспечивает восстановление настроек сплит-системы после сбоя напряжения
- Горячий старт - это защита от распространения кондиционером холодного воздуха при работе в режиме обогрева
- Мягкий старт увеличивает срок службы электродвигателей и снижает расход электроэнергии
- Низковольтный пуск (до 185 В)
- Низкотемпературный пуск - запуск кондиционера при температуре ниже -20 градусов (при установке низкотемпературного комплекта)
- Автоматическое включение режима обогрева при снижении комнатной температуры до +8 градусов
- Изменение направленности воздушного потока по горизонтали осуществляется за счет широкоугольных жалюзи
- Автоматическое качание вертикальных жалюзи
- LED-дисплей расположен на внутреннем блоке для удобства контроля работы кондиционера
- Пульт дистанционного управления с режимом реального времени
- Блокировка кнопок пульта ДУ
- Возможно включение и выключение сплит-системы по таймеру на 24 часа
- Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin продлевает срок службы настенной сплит-системы Electrolux EACS-09HG-M/N3
- Класс энергоэффективности - А
- Кондиционер работает на озонобезопасном фреоне R410A