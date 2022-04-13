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Сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3, черная
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3, черная
    Арт. X699113263188
    5.0
    2
    Сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3, черная
    Сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3, черная
      Сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3, черная
      Сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3, черная

      Сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3, черная

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X699113263188
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Традиционная сплит-система Electrolux EACS-09HG-M/N3 — качество, надежность и комфорт. Данная модель оснащена генератором холодной плазмы, который уничтожает вредные микроорганизмы и аллергены, а также в сочетании с НЕРА и угольным фильтром очищает воздух от вредных примесей и устраняет неприятные запахи. В случае отключения электропитания пользовательские настройки автоматически сохраняются и возобновляются при следующем запуске. Конструкция прибора предусматривает возможность дистанционного управления, что повышает удобство использования. Долговечность эксплуатации достигается за счет стабилизатора напряжения, системы самодиагностики и функции автоматического размораживания.

        Преимущества

        • Многоступенчатая фильтрация. Многоступенчатый фильтр очистки воздуха (6 ступеней фильтрации) включает в себя антиклещевой, каталитический, фотокаталитический антибактериальный, биологический антибактериальный, с ионами серебра, катехиновый фильтры
        • Чистый воздух. Генератор холодной плазмы разрушает опасные загрязнители (химические токсины, патогенные микроорганизмы), а также очищает воздух от бактерий, вирусов, спор плесени, пыльцы и аллергенов
        • Защита от бактерий. Автоочистка предотвращает образование бактерий и плесени внутри кондиционера
        • Четыре режима работы: охлаждение, обогрев, осушение, вентиляция
        • Матовое покрытие корпуса внутреннего блока
        • Защита от перепадов напряжения
        • Специально разработанная конструкция лопастей вентилятора эффективно снижает уровень шума
        • Турбо режим - это быстрое достижение заданной температуры
        • Ночной режим
        • Автоматический выбор режима работы в зависимости от температуры воздуха в помещении
        • Система самодиагностики упрощает обслуживание кондиционера
        • Автоматическая разморозка теплообменника наружного блока
        • Авторестарт обеспечивает восстановление настроек сплит-системы после сбоя напряжения
        • Горячий старт - это защита от распространения кондиционером холодного воздуха при работе в режиме обогрева
        • Мягкий старт увеличивает срок службы электродвигателей и снижает расход электроэнергии
        • Низковольтный пуск (до 185 В)
        • Низкотемпературный пуск - запуск кондиционера при температуре ниже -20 градусов (при установке низкотемпературного комплекта)
        • Автоматическое включение режима обогрева при снижении комнатной температуры до +8 градусов
        • Изменение направленности воздушного потока по горизонтали осуществляется за счет широкоугольных жалюзи
        • Автоматическое качание вертикальных жалюзи
        • LED-дисплей расположен на внутреннем блоке для удобства контроля работы кондиционера
        • Пульт дистанционного управления с режимом реального времени
        • Блокировка кнопок пульта ДУ
        • Возможно включение и выключение сплит-системы по таймеру на 24 часа
        • Антикоррозийное покрытие теплообменника Blue Fin продлевает срок службы настенной сплит-системы Electrolux EACS-09HG-M/N3
        • Класс энергоэффективности - А
        • Кондиционер работает на озонобезопасном фреоне R410A