Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая

Преимущества

Сплит-система Air Gate 2 оснащена 3-х ступенчатой системой очистки. Благодаря её комплексному воздействию повышается качество и состав воздуха, способствуя здоровому образу жизни и улучшению самочувствия

Функция памяти положения жалюзи обеспечивает прохладу в нужном вам направлении каждый раз после включения кондиционера

Технология «Auto Clean» для увеличения срока эксплуатации. При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать некоторое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что предотвращает образование бактерий и плесени

Art – дизайн. Лицевая панель сплит – системы Air Gate 2 выполнена из лакового зеркального покрытия

Генератор холодной плазмы

Антикоррозионное покрытие

Защита от перепадов напряжения

Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3 мощностью 12000 BTU предназначена для создания комфортного, здорового микроклимата в помещениях площадью до 30 м². Рабочий ресурс кондиционеров Air Gate 2 продлён за счёт антикоррозийного покрытия BlueFin, которое защищает теплообменник сплит-системы, улучшает эффективность теплообмена и значительно увеличивает срок службы.