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Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая
    Арт. X699113263189
    5.0
    2
    Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая
    Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая
    Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая
    Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая
      Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая
      Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая
      Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая
      Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая

      Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3, белая

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X699113263189
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сплит-система Electrolux EACS-12HG-M/N3 мощностью 12000 BTU предназначена для создания комфортного, здорового микроклимата в помещениях площадью до 30 м². Рабочий ресурс кондиционеров Air Gate 2 продлён за счёт антикоррозийного покрытия BlueFin, которое защищает теплообменник сплит-системы, улучшает эффективность теплообмена и значительно увеличивает срок службы.

        Преимущества

        • Сплит-система Air Gate 2 оснащена 3-х ступенчатой системой очистки. Благодаря её комплексному воздействию повышается качество и состав воздуха, способствуя здоровому образу жизни и улучшению самочувствия
        • Функция памяти положения жалюзи обеспечивает прохладу в нужном вам направлении каждый раз после включения кондиционера
        • Технология «Auto Clean» для увеличения срока эксплуатации. При отключении кондиционера вентилятор продолжает работать некоторое время, осушая и очищая внутренние части прибора, что предотвращает образование бактерий и плесени
        • Art – дизайн. Лицевая панель сплит – системы Air Gate 2 выполнена из лакового зеркального покрытия
        • Генератор холодной плазмы
        • Антикоррозионное покрытие
        • Защита от перепадов напряжения