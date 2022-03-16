Сплит-система настенная Hitachi RAS-08LH2
Арт. X699113263183
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Япония
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Настенная сплит-система Hitachi RAS-08LH2 / RAC-08LH2(B) имеет высокий коэффициент энергоэффективности (А). Цвет корпуса внутреннего блока - Coffee. Предусмотрен таймер ночного режима. Фильтр Nano Titanium Wasabi очищает воздух в помещении от посторонних запахов, бактерий, плесени и аллергенов. Микроячеистый фильтр эффективно обеззараживает воздух в комнате. УФ-лампа, установленная во внутреннем блоке очищает воздух от вредных микроорганизмов.
Преимущества
- Устранение неприятных запахов. Кондиционер оснащен Nano Titanium Wasabi фильтром, который очищает воздух от бактерий, плесени, аллергенов и посторонних запахов
- Обеззараживание воздуха. Микроячеистый фильтр из нержавеющего материала устойчив к загрязнению жирным налетом, прост при очистке и долговечен. Фильтр покрыт оксидом титана для обеззараживания воздуха в помещении
- Эффективное очищение воздуха. Технология Nano Titanium состоит из фильтра, очищающего воздух, поступающий в помещение с улицы, и двух фильтров, очищающих воздух в помещении
- Ультрафиолетовая очистка воздуха (за счет УФ-лампы во внутреннем блоке) от бактерий, вирусов, плесени, грибков и других вредных микроорганизмов
- Высокий класс энергоэффективности (А)
- Таймер ночного режима - установка времени отключения кондиционера
- До отключения кондиционера по таймеру вентилятор работает с минимальной скоростью для комфортного сна
- Режим быстрого охлаждения
- Кондиционер работает на озонобезопасном фреоне R410A
- Режим бесшумного охлаждения
- Таймер включения/выключения настенной сплит-системы Hitachi RAS-08LH2 / RAC-08LH2(B)
- Регулировка направления воздушного потока
- Сплит-система оснащена ротационным компрессором с одним цилиндром