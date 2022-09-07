Сплит-система HITACHI RAS-14EH2/RAC-14EH2
Арт. X69911318
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Нет
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
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Макс. уровень шума вн. блок, Дб
|25
- Сплит-система HITACHI RAS-14EH2/RAC-14EH2 представляет собой стильное устройство, которое поможет создать комфортный микроклимат в помещении. Оснащен инверторной технологией, которая обеспечивает комфортное поддержание заданной температуры воздуха при экономичном потреблении электроэнергии.
Особенности и преимущества:
- Регулировка направления воздушного потока.
- Антибактериальное покрытие вентилятора.
- Теплообменник наружного блока покрыт антикоррозийным покрытием.
- Самодиагностика.
- Самоочистка.
- Ночной режим.
- Инвертор – позволяет более плавно регулировать температуру в помещении, при этом значительно снижается уровень шума внутреннего блока и энергопотребление всей сплит-системы.