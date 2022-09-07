Особенности и преимущества:

Регулировка направления воздушного потока.

Антибактериальное покрытие вентилятора.

Теплообменник наружного блока покрыт антикоррозийным покрытием.

Самодиагностика.

Самоочистка.

Ночной режим.

Инвертор – позволяет более плавно регулировать температуру в помещении, при этом значительно снижается уровень шума внутреннего блока и энергопотребление всей сплит-системы.

Сплит-система HITACHI RAS-14EH2/RAC-14EH2 представляет собой стильное устройство, которое поможет создать комфортный микроклимат в помещении. Оснащен инверторной технологией, которая обеспечивает комфортное поддержание заданной температуры воздуха при экономичном потреблении электроэнергии.