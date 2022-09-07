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Сплит-система HITACHI RAS-14EH2/RAC-14EH2
5.0
1
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система HITACHI RAS-14EH2/RAC-14EH2
    Арт. X69911318
    5.0
    1
    Сплит-система HITACHI RAS-14EH2/RAC-14EH2

      Сплит-система HITACHI RAS-14EH2/RAC-14EH2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X69911318
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Регулировка скорости вентилятора
      		Нет
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Макс. уровень шума вн. блок, Дб
      		25
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сплит-система HITACHI RAS-14EH2/RAC-14EH2 представляет собой стильное устройство, которое поможет создать комфортный микроклимат в помещении. Оснащен инверторной технологией, которая обеспечивает комфортное поддержание заданной температуры воздуха при экономичном потреблении электроэнергии.

        Особенности и преимущества:

        • Регулировка направления воздушного потока.
        • Антибактериальное покрытие вентилятора.
        • Теплообменник наружного блока покрыт антикоррозийным покрытием.
        • Самодиагностика.
        • Самоочистка.
        • Ночной режим.
        • Инвертор – позволяет более плавно регулировать температуру в помещении, при этом значительно снижается уровень шума внутреннего блока и энергопотребление всей сплит-системы.