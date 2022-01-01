Сплит-система HITACHI RAS-14PH1 / RAC-14PH1

Настенная cплит-система Hitachi RAS-14 PH1 имеет таймер ночного режима, обеспечивающий создание максимально благоприятного микроклимата для сна. Изменение параметров работы осуществляется при помощи пульта ДУ, оснащенного дисплеем. В кондиционере установлен микроячеистый фильтр с антибактериальным покрытием NANO TITANIUM.

Особенности и преимущества:

Современный дизайн внутреннего блока.

Бесшумная работа.

Роторный компрессор.

Простое управление благодаря пульту ДУ.

Инверторная технология ALL-DC INVERTER обеспечивает плавность достижения заданной температуры и высокую эффективность работы кондиционера.

Кондиционер имеет самый высокий класс энергоэффективности А.

Микроячеистый фильтр долговечен, устойчив к загрязнению жирным налетом, а также легко поддается очистке.

В кондиционере установлена Васаби-кассета - система автоматической очистки фильтра, предусмотрен контейнер для сбора пыли.

Комплектация: