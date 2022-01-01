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Сплит-система HITACHI RAS-14PH1 / RAC-14PH1
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Сплит-системы
    Сплит-система HITACHI RAS-14PH1 / RAC-14PH1
    Арт. X699113263187
    Сплит-система HITACHI RAS-14PH1 / RAC-14PH1

      Сплит-система HITACHI RAS-14PH1 / RAC-14PH1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263187

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная cплит-система Hitachi RAS-14 PH1 имеет таймер ночного режима, обеспечивающий создание максимально благоприятного микроклимата для сна. Изменение параметров работы осуществляется при помощи пульта ДУ, оснащенного дисплеем. В кондиционере установлен микроячеистый фильтр с антибактериальным покрытием NANO TITANIUM.

        Особенности и преимущества:

        • Современный дизайн внутреннего блока.
        • Бесшумная работа.
        • Роторный компрессор.
        • Простое управление благодаря пульту ДУ.
        • Инверторная технология ALL-DC INVERTER обеспечивает плавность достижения заданной температуры и высокую эффективность работы кондиционера.
        • Кондиционер имеет самый высокий класс энергоэффективности А.
        • Микроячеистый фильтр долговечен, устойчив к загрязнению жирным налетом, а также легко поддается очистке.
        • В кондиционере установлена Васаби-кассета - система автоматической очистки фильтра, предусмотрен контейнер для сбора пыли.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.