Сплит-система HITACHI RAS-14PH1 / RAC-14PH1
Арт. X699113263187
Характеристики
|
Производитель
|
Регулировка скорости вентилятора
|Да
|
Количество скоростных режимов
|3
|
Режим осушения воздуха
|Да
|
Цвет
|белый
- Настенная cплит-система Hitachi RAS-14 PH1 имеет таймер ночного режима, обеспечивающий создание максимально благоприятного микроклимата для сна. Изменение параметров работы осуществляется при помощи пульта ДУ, оснащенного дисплеем. В кондиционере установлен микроячеистый фильтр с антибактериальным покрытием NANO TITANIUM.
Особенности и преимущества:
- Современный дизайн внутреннего блока.
- Бесшумная работа.
- Роторный компрессор.
- Простое управление благодаря пульту ДУ.
- Инверторная технология ALL-DC INVERTER обеспечивает плавность достижения заданной температуры и высокую эффективность работы кондиционера.
- Кондиционер имеет самый высокий класс энергоэффективности А.
- Микроячеистый фильтр долговечен, устойчив к загрязнению жирным налетом, а также легко поддается очистке.
- В кондиционере установлена Васаби-кассета - система автоматической очистки фильтра, предусмотрен контейнер для сбора пыли.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.