Сплит-система HITACHI RAS-18LH1/RAC-18LH1
Арт. X699113433
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
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Макс. уровень шума вн. блок, Дб
|37
- Сплит-система HITACHI RAS-18LH1/RAC-18LH1 - работа в режиме охлаждение, обогрев, осушение. Отличаются повышенной надежностью, высоким качеством работы и долговечностью эксплуатации.
Особенности и преимущества:
- Функция запоминания последних настроек.
- Интенсивный режим.
- Бесшумный режим.
- Защита от обледенения.
- Роторный компрессор.
- Возможность регулировки направления воздушного потока.
- Обеззараживание УФ-излучением.
- Фильтр nano titanium.
- Микроячеистый фильтр.
- Таймер ночного режима.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.