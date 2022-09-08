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Сплит-система HITACHI RAS-18LH1/RAC-18LH1
5.0
1
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Сплит-системы
    Сплит-система HITACHI RAS-18LH1/RAC-18LH1
    Арт. X699113433
    5.0
    1
    Сплит-система HITACHI RAS-18LH1/RAC-18LH1

      Сплит-система HITACHI RAS-18LH1/RAC-18LH1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113433
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Макс. уровень шума вн. блок, Дб
      		37
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сплит-система HITACHI RAS-18LH1/RAC-18LH1 - работа в режиме охлаждение, обогрев, осушение. Отличаются повышенной надежностью, высоким качеством работы и долговечностью эксплуатации. 

        Особенности и преимущества:

        • Функция запоминания последних настроек.
        • Интенсивный режим.
        • Бесшумный режим.
        • Защита от обледенения.
        • Роторный компрессор.
        • Возможность регулировки направления воздушного потока.
        • Обеззараживание УФ-излучением.
        • Фильтр nano titanium.
        • Микроячеистый фильтр.
        • Таймер ночного режима.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.