Сплит-система настенная Panasonic CS-W7NKD
Арт. X699113263179
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Малайзия
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Родина бренда
|Япония
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Настенная сплит-система Panasonic CS-W7NKD предназначена для обогрева или охлаждения помещений. За счет функции Nanoe-G осуществляется очищение воздуха и различных поверхностей от бактерий, вирусов и спор плесени. Сенсор Econavi распознает низкую активность или отсутствие людей в комнате и автоматически настраивает сплит-систему на энергосберегающий режим работы. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем. Предусмотрен режим мягкого осушения воздуха.
Преимущества
- Чистый воздух. Функция Nanoe-G обеспечивает очищение воздух и различных поверхностей от бактерий, вирусов и спор плесени
- Комфортный микроклимат. Моно-сенсор Autocomfort распознает высокую активность людей в помещении и увеличивает мощность охлаждения для снижения заданной температуры на 1 градус
- Экономичность. Моно-сенсор Econavi распознает низкую активность или отсутствие людей в помещении и автоматически выбирает энергосберегающий режим работы
- Предусмотрена функция, которая препятствует распространению неприятных запахов при включении настенной сплит-системы Panasonic CS/CU-W7NKD
- Съемная моющаяся панель упрощает обслуживание внутреннего блока
- Режим Quiet - снижение уровня шума внутреннего блока
- Режим ускоренного обогрева помещения
- Режим мягкого осушения Soft Dry
- Широкие и длинные направляющие лопатки увеличивают дальность раздачи воздуха
- Возможно управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз)
- Ручное управление горизонтальным воздушным потоком
- Автоматическое переключение режимов работы в зависимости от температуры внутри помещения и на улице
- Функция горячего запуска предотвращает распространение кондиционером холодного воздуха при работе на обогрев
- Таймер включения/выключения (24 часа) с установкой в реальном масштабе времени
- В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем
- Функция автоматического перезапуска после сбоя напряжения (поочередное включение нескольких кондиционеров в здании обеспечивает защиту от перепадов мощности)
- Теплообменник Blue Fin устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы
- Обслуживание внешнего блока осуществляется с доступом через верхнюю панель