Сплит-система настенная Panasonic CS-W7NKD

Преимущества

Чистый воздух. Функция Nanoe-G обеспечивает очищение воздух и различных поверхностей от бактерий, вирусов и спор плесени

Комфортный микроклимат. Моно-сенсор Autocomfort распознает высокую активность людей в помещении и увеличивает мощность охлаждения для снижения заданной температуры на 1 градус

Экономичность. Моно-сенсор Econavi распознает низкую активность или отсутствие людей в помещении и автоматически выбирает энергосберегающий режим работы

Предусмотрена функция, которая препятствует распространению неприятных запахов при включении настенной сплит-системы Panasonic CS/CU-W7NKD

Съемная моющаяся панель упрощает обслуживание внутреннего блока

Режим Quiet - снижение уровня шума внутреннего блока

Режим ускоренного обогрева помещения

Режим мягкого осушения Soft Dry

Широкие и длинные направляющие лопатки увеличивают дальность раздачи воздуха

Возможно управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз)

Ручное управление горизонтальным воздушным потоком

Автоматическое переключение режимов работы в зависимости от температуры внутри помещения и на улице

Функция горячего запуска предотвращает распространение кондиционером холодного воздуха при работе на обогрев

Таймер включения/выключения (24 часа) с установкой в реальном масштабе времени

В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем

Функция автоматического перезапуска после сбоя напряжения (поочередное включение нескольких кондиционеров в здании обеспечивает защиту от перепадов мощности)

Теплообменник Blue Fin устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы

Обслуживание внешнего блока осуществляется с доступом через верхнюю панель

Настенная сплит-система Panasonic CS-W7NKD предназначена для обогрева или охлаждения помещений. За счет функции Nanoe-G осуществляется очищение воздуха и различных поверхностей от бактерий, вирусов и спор плесени. Сенсор Econavi распознает низкую активность или отсутствие людей в комнате и автоматически настраивает сплит-систему на энергосберегающий режим работы. В комплект поставки входит пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем. Предусмотрен режим мягкого осушения воздуха.