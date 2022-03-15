Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW
Арт. X699113263180
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Япония
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Сплит-система PANASONIC CS-E12PKDW - это мощная и надежная модель, оснащенная по последнему слову техники. Устройство облачено в белоснежный корпус классической формы: благодаря такому лаконичному, но в то же время элегантному дизайну оно гармонично дополнит собой комнату с любой обстановкой.
Преимущества
- Воздухоочистительная система nanoe-G. Эта функция эффективно устраняет бактерии,вирусы и споры плесени, находящиеся в воздухе и на различных поверхностях, создавая таким образом более чистую жилую среду
- Съемная моющаяся панель. Поддерживать чистоту передней панели очень легко. Ее можно быстро снять в один прием и промыть водой./ Чистая передняя панель обеспечивает более ровную и эффективную работу устройства, что помогает экономить электроэнергию
- Функция устранения запахов. Эта функция предотвращает распространение неприятного запаха при запуске устройства. Это достигается тем, что вентилятор остается выключенным на то мгновение, пока внутри кондиционера воздуха подавляется источник запаха. /При этом устройство должно быть установлено в режим охлаждения или осушения, а скорость вентилятора должна регулироваться автоматически
- Комфортность. Автоматическое переключение (тепловой насос). Сенсоры периодически измеряют температуру внутри и снаружи помещения. На основании этих замеров и заданной Вами температуры микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы кондиционера
- Бесшумный режим Quiet. Просто нажмите кнопку, чтобы сократить шум работы внутреннего блока. Эта функция особенно пригодится, если в комнате спит малыш
- Двойной сенсор ECONAVI. Распознает и сокращает непроизводительный расход энергии