Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW

Преимущества

Воздухоочистительная система nanoe-G. Эта функция эффективно устраняет бактерии,вирусы и споры плесени, находящиеся в воздухе и на различных поверхностях, создавая таким образом более чистую жилую среду

Съемная моющаяся панель. Поддерживать чистоту передней панели очень легко. Ее можно быстро снять в один прием и промыть водой./ Чистая передняя панель обеспечивает более ровную и эффективную работу устройства, что помогает экономить электроэнергию

Функция устранения запахов. Эта функция предотвращает распространение неприятного запаха при запуске устройства. Это достигается тем, что вентилятор остается выключенным на то мгновение, пока внутри кондиционера воздуха подавляется источник запаха. /При этом устройство должно быть установлено в режим охлаждения или осушения, а скорость вентилятора должна регулироваться автоматически

Комфортность. Автоматическое переключение (тепловой насос). Сенсоры периодически измеряют температуру внутри и снаружи помещения. На основании этих замеров и заданной Вами температуры микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы кондиционера

Бесшумный режим Quiet. Просто нажмите кнопку, чтобы сократить шум работы внутреннего блока. Эта функция особенно пригодится, если в комнате спит малыш

Двойной сенсор ECONAVI. Распознает и сокращает непроизводительный расход энергии

Сплит-система PANASONIC CS-E12PKDW - это мощная и надежная модель, оснащенная по последнему слову техники. Устройство облачено в белоснежный корпус классической формы: благодаря такому лаконичному, но в то же время элегантному дизайну оно гармонично дополнит собой комнату с любой обстановкой.