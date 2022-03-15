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Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW
    Арт. X699113263180
    5.0
    2
    Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW
    Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW
    Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW
    Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW
      Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW
      Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW
      Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW
      Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW

      Сплит-система настенная Panasonic CS-E12PKDW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X699113263180
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Panasonic
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сплит-система PANASONIC CS-E12PKDW - это мощная и надежная модель, оснащенная по последнему слову техники. Устройство облачено в белоснежный корпус классической формы: благодаря такому лаконичному, но в то же время элегантному дизайну оно гармонично дополнит собой комнату с любой обстановкой.

        Преимущества

        • Воздухоочистительная система nanoe-G. Эта функция эффективно устраняет бактерии,вирусы и споры плесени, находящиеся в воздухе и на различных поверхностях, создавая таким образом более чистую жилую среду
        • Съемная моющаяся панель. Поддерживать чистоту передней панели очень легко. Ее можно быстро снять в один прием и промыть водой./ Чистая передняя панель обеспечивает более ровную и эффективную работу устройства, что помогает экономить электроэнергию
        • Функция устранения запахов. Эта функция предотвращает распространение неприятного запаха при запуске устройства. Это достигается тем, что вентилятор остается выключенным на то мгновение, пока внутри кондиционера воздуха подавляется источник запаха. /При этом устройство должно быть установлено в режим охлаждения или осушения, а скорость вентилятора должна регулироваться автоматически
        • Комфортность. Автоматическое переключение (тепловой насос). Сенсоры периодически измеряют температуру внутри и снаружи помещения. На основании этих замеров и заданной Вами температуры микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы кондиционера
        • Бесшумный режим Quiet. Просто нажмите кнопку, чтобы сократить шум работы внутреннего блока. Эта функция особенно пригодится, если в комнате спит малыш
        • Двойной сенсор ECONAVI. Распознает и сокращает непроизводительный расход энергии