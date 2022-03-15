Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW

Преимущества

Воздухоочистительная система nanoe-G. Эта функция эффективно устраняет бактерии,вирусы и споры плесени, находящиеся в воздухе и на различных поверхностях, создавая таким образом более чистую жилую среду

Съемная моющаяся панель. Поддерживать чистоту передней панели очень легко. Ее можно быстро снять в один прием и промыть водой./ Чистая передняя панель обеспечивает более ровную и эффективную работу устройства, что помогает экономить электроэнергию

Функция устранения запахов. Эта функция предотвращает распространение неприятного запаха при запуске устройства. Это достигается тем, что вентилятор остается выключенным на то мгновение, пока внутри кондиционера воздуха подавляется источник запаха. /При этом устройство должно быть установлено в режим охлаждения или осушения, а скорость вентилятора должна регулироваться автоматически

Комфортность. Автоматическое переключение (тепловой насос) Сенсоры периодически измеряют температуру внутри и снаружи помещения. На основании этих замеров и заданной Вами температуры микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы кондиционера

Бесшумный режим Quiet. Просто нажмите кнопку, чтобы сократить шум работы внутреннего блока. Эта функция особенно пригодится, если в комнате спит малыш

Двойной сенсор AUTOCOMFORT

Двойной сенсор ECONAVI. Распознает и сокращает непроизводительный расход энергии

Инверторное управление.

Охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling

Режим мягкого осушения Soft Dry

Режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful

Создание персонального воздушного потока

Управление «горячим запуском» Hot Start

24-часовой двухрежимный таймер вкл./выкл. с установкой в реальном времени

Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем

Функция самодиагностики

Дистанционный автоматический перезапуск

Настенная сплит-система Panasonic CS-E9PKDW применяется в бытовом помещении площадью до 25 кв.м. Система надежна и экономична. Инверторное управление компрессором позволяет эффективно использовать энергопотребление.