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Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW
    Арт. X699113263182
    5.0
    2
    Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW
    Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW
    Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW
    Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW
      Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW
      Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW
      Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW
      Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW

      Сплит-система настенная Panasonic CS-E9PKDW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X699113263182
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Panasonic
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Panasonic CS-E9PKDW применяется в бытовом помещении площадью до 25 кв.м. Система надежна и экономична. Инверторное управление компрессором позволяет эффективно использовать энергопотребление.

        Преимущества

        • Воздухоочистительная система nanoe-G. Эта функция эффективно устраняет бактерии,вирусы и споры плесени, находящиеся в воздухе и на различных поверхностях, создавая таким образом более чистую жилую среду
        • Съемная моющаяся панель. Поддерживать чистоту передней панели очень легко. Ее можно быстро снять в один прием и промыть водой./ Чистая передняя панель обеспечивает более ровную и эффективную работу устройства, что помогает экономить электроэнергию
        • Функция устранения запахов. Эта функция предотвращает распространение неприятного запаха при запуске устройства. Это достигается тем, что вентилятор остается выключенным на то мгновение, пока внутри кондиционера воздуха подавляется источник запаха. /При этом устройство должно быть установлено в режим охлаждения или осушения, а скорость вентилятора должна регулироваться автоматически
        • Комфортность. Автоматическое переключение (тепловой насос) Сенсоры периодически измеряют температуру внутри и снаружи помещения. На основании этих замеров и заданной Вами температуры микропроцессор определяет наиболее подходящий режим работы кондиционера
        • Бесшумный режим Quiet. Просто нажмите кнопку, чтобы сократить шум работы внутреннего блока. Эта функция особенно пригодится, если в комнате спит малыш
        • Двойной сенсор AUTOCOMFORT
        • Двойной сенсор ECONAVI. Распознает и сокращает непроизводительный расход энергии
        • Инверторное управление.
        • Охлаждение с мягким осушением Mild Dry Cooling
        • Режим мягкого осушения Soft Dry
        • Режим ускоренного охлаждения/обогрева Powerful
        • Создание персонального воздушного потока
        • Управление «горячим запуском» Hot Start
        • 24-часовой двухрежимный таймер вкл./выкл. с установкой в реальном времени
        • Беспроводной пульт ДУ с ЖК-дисплеем
        • Функция самодиагностики
        • Дистанционный автоматический перезапуск