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Сплит-система Panasonic CS-W7MKD
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Panasonic CS-W7MKD
    Арт. X699113305
    5.0
    2
    Сплит-система Panasonic CS-W7MKD
    Сплит-система Panasonic CS-W7MKD
      Сплит-система Panasonic CS-W7MKD
      Сплит-система Panasonic CS-W7MKD

      Сплит-система Panasonic CS-W7MKD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X699113305
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Panasonic
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Япония
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Panasonic CS-W7MKD - это простой кондиционер, который оснащен тепловым насосом. Рекомендуемая площадь для его установки - 20 кв.м. Система обладает надежными деталями, благодаря которым обеспечивается долгий срок службы. Во внутренний блок можно дополнительно установить антибактериальный фильтр очистки. Если необходимо обеспечить автоматическую работу, то можно воспользоваться только режимом охлаждения.

        Преимущества

        • Четыре режима работы
        • Управление пультом с ЖК-дисплеем
        • Удобное обслуживание блоков
        • Перезапуск при сбое напряжения
        • Надежность всей системы
        • Легкосъемная передняя панель внутреннего блока
        • Датчик загрязнения воздуха
        • Управление направленностью воздушного потока
        • Съемная моющаяся панель
        • Режим бесшумной работы (Quiet)
        • Широкие и длинные направляющие лопатки
        • Технологии: Econavi, Autocomfort, e-ion APS, Quiet, Powerful, Soft Dry, Blue Fin Condenser, Soft Breeze, Mild Dry Cooling, Advanced+Plus, Patrol Sensor