Преимущества

Четыре режима работы

Управление пультом с ЖК-дисплеем

Удобное обслуживание блоков

Перезапуск при сбое напряжения

Надежность всей системы

Легкосъемная передняя панель внутреннего блока

Датчик загрязнения воздуха

Управление направленностью воздушного потока

Съемная моющаяся панель

Режим бесшумной работы (Quiet)

Широкие и длинные направляющие лопатки

Технологии: Econavi, Autocomfort, e-ion APS, Quiet, Powerful, Soft Dry, Blue Fin Condenser, Soft Breeze, Mild Dry Cooling, Advanced+Plus, Patrol Sensor

Настенная сплит-система Panasonic CS-W7MKD - это простой кондиционер, который оснащен тепловым насосом. Рекомендуемая площадь для его установки - 20 кв.м. Система обладает надежными деталями, благодаря которым обеспечивается долгий срок службы. Во внутренний блок можно дополнительно установить антибактериальный фильтр очистки. Если необходимо обеспечить автоматическую работу, то можно воспользоваться только режимом охлаждения.