Преимущества

Чистый воздух. Функция Nanoe-G обеспечивает очищение воздух и различных поверхностей от бактерий, вирусов и спор плесени

Комфортный микроклимат. Моно-сенсор Autocomfort распознает высокую активность людей в помещении и увеличивает мощность охлаждения для снижения заданной температуры на 1 градус

Экономичность. Моно-сенсор Econavi распознает низкую активность или отсутствие людей в помещении и автоматически выбирает энергосберегающий режим работы

Предусмотрена функция, которая препятствует распространению неприятных запахов при включении настенной сплит-системы Panasonic CS/CU-W9NKD

Съемная моющаяся панель упрощает обслуживание внутреннего блока

Режим Quiet - снижение уровня шума внутреннего блока

Режим ускоренного обогрева помещения

Режим мягкого осушения Soft Dry

Широкие и длинные направляющие лопатки увеличивают дальность раздачи воздуха

Возможно управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз)

Ручное управление горизонтальным воздушным потоком

Автоматическое переключение режимов работы в зависимости от температуры внутри помещения и на улице

Функция горячего запуска предотвращает распространение кондиционером холодного воздуха при работе на обогрев

Таймер включения/выключения (24 часа) с установкой в реальном масштабе времени

В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем

Функция автоматического перезапуска после сбоя напряжения (поочередное включение нескольких кондиционеров в здании обеспечивает защиту от перепадов мощности)

Теплообменник Blue Fin устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы

Обслуживание внешнего блока осуществляется с доступом через верхнюю панель

Настенная сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD используется для кондиционирования помещений. Возможно как охлаждение, так и обогрев воздуха. Предусмотрен режим мягкого осушения. Сенсоры Autocomfort и Econavi распознают низкую или высокую активность людей в помещении и обеспечивают создание комфортного микроклимата при экономичном энергопотреблении. Функция Nanoe-G очищает воздух и различные поверхности от бактерий, спор плесени и вирусов.