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Сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD
    Арт. X69911326365
    5.0
    2
    Сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD
    Сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD
    Сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD
      Сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD
      Сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD
      Сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD

      Сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X69911326365
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Panasonic
      Страна производства
      		Малайзия
      Родина бренда
      		Япония
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Panasonic CS/CU-W9NKD используется для кондиционирования помещений. Возможно как охлаждение, так и обогрев воздуха. Предусмотрен режим мягкого осушения. Сенсоры Autocomfort и Econavi распознают низкую или высокую активность людей в помещении и обеспечивают создание комфортного микроклимата при экономичном энергопотреблении. Функция Nanoe-G очищает воздух и различные поверхности от бактерий, спор плесени и вирусов.

        Преимущества

        • Чистый воздух. Функция Nanoe-G обеспечивает очищение воздух и различных поверхностей от бактерий, вирусов и спор плесени
        • Комфортный микроклимат. Моно-сенсор Autocomfort распознает высокую активность людей в помещении и увеличивает мощность охлаждения для снижения заданной температуры на 1 градус
        • Экономичность. Моно-сенсор Econavi распознает низкую активность или отсутствие людей в помещении и автоматически выбирает энергосберегающий режим работы
        • Предусмотрена функция, которая препятствует распространению неприятных запахов при включении настенной сплит-системы Panasonic CS/CU-W9NKD
        • Съемная моющаяся панель упрощает обслуживание внутреннего блока
        • Режим Quiet - снижение уровня шума внутреннего блока
        • Режим ускоренного обогрева помещения
        • Режим мягкого осушения Soft Dry
        • Широкие и длинные направляющие лопатки увеличивают дальность раздачи воздуха
        • Возможно управление направленностью воздушного потока (вверх/вниз)
        • Ручное управление горизонтальным воздушным потоком
        • Автоматическое переключение режимов работы в зависимости от температуры внутри помещения и на улице
        • Функция горячего запуска предотвращает распространение кондиционером холодного воздуха при работе на обогрев
        • Таймер включения/выключения (24 часа) с установкой в реальном масштабе времени
        • В комплект поставки входит беспроводной пульт дистанционного управления с ЖК-дисплеем
        • Функция автоматического перезапуска после сбоя напряжения (поочередное включение нескольких кондиционеров в здании обеспечивает защиту от перепадов мощности)
        • Теплообменник Blue Fin устойчив к коррозии и имеет долгий срок службы
        • Обслуживание внешнего блока осуществляется с доступом через верхнюю панель