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Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
    Арт. X699113263172
    5.0
    2
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER

      Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X699113263172
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Samsung
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Южная Корея
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Сплит-система Samsung AR09HQFNAWKXER/HQFNAWKNER обеспечивает регулировку и поддержание заданных климатических условий в помещении, площадь которого составляет 25 м². Корпус устройства оснащен широким впускным отверстием и жалюзи со специальными пластинами extra v-blades, что способствует быстрому и равномерному распространению воздуха по комнате. Механический фильтр, предусмотренный на верхней панели, без труда снимается и очищается от загрязнений.

        Преимущества

        • Система Single User mode. Компрессор и вентилятор автоматически отключаются при достижении оптимальной температуры в комнате, что способствует энергосбережению
        • Режим Fast Cool. Предназначен для быстрого охлаждения всей площади помещения
        • На корпусе имеется жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются данные о рабочем состоянии
        • Управление осуществляется с помощью пульта, предусмотренного в комплекте
        • Режим комфортного охлаждения (Comfort Cool) - для поддержания установленной температуры
        • Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха
        • Входное отверстие отличается большей шириной и большими углами, а специальные жалюзи с пластинами extra v-blades и более мощный вентилятор также способствуют более быстрому охлаждению всасываемого воздуха
        • Оснащен фильтром, находящимся на верхней панели. Его можно легко вынуть и установить обратно
        • Антибактериальное покрытие фильтрующего элемента удаляет из воздуха опасные загрязнения и аллергены