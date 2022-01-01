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Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Арт. X699113263175
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER

      Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263175

      Характеристики

      Производитель
      		Samsung
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Макс. уровень шума вн. блок, Дб
      		36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER

        Преимущества

        • 2-step cooling (2-х этапное охлаждение)
        • Быстрое охлаждение/обогрев
        • Комфортное охлаждение/обогрев
        • Single User (Один пользователь)
        • Легко очищаемый фильтр
        • Функция good'sleep создаст вам условия для глубокого, приятного ночного сна, регулируя температуру, скорость вентилятора и направление воздушного потока
        • Умная установка. После завершения установки изделие проверит в режиме опытной эксплуатации, правильно ли оно установлено
        • Легко устанавливается