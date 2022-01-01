Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
Арт. X699113263175
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
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Макс. уровень шума вн. блок, Дб
|36
- Сплит-система Samsung AR09HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
Преимущества
- 2-step cooling (2-х этапное охлаждение)
- Быстрое охлаждение/обогрев
- Комфортное охлаждение/обогрев
- Single User (Один пользователь)
- Легко очищаемый фильтр
- Функция good'sleep создаст вам условия для глубокого, приятного ночного сна, регулируя температуру, скорость вентилятора и направление воздушного потока
- Умная установка. После завершения установки изделие проверит в режиме опытной эксплуатации, правильно ли оно установлено
- Легко устанавливается