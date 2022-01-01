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Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Арт. X699113263176
    Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
    Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
      Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER

      Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263176

      Характеристики

      Производитель
      		Samsung
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		4
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Кондиционер Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER, в режиме ускоренного охлаждения (режим Fast Cool) очень быстро охлаждает воздух в комнате. После этого он переключается в режим комфортного охлаждения (Comfort Cool) для поддержания установленной температуры. В результате вам не нужно вручную переключать режим работы кондиционера или включать и выключать его. Кондиционер Samsung оснащен экономичным интеллектуальным инверторным двигателем. Он способен поддерживать заданную температуру без частого включения и отключения. благодаря чему он потребляет на 70% меньше электроэнергии. Цифровой инвертор позволяет поддерживать комфортную температуру в течение длительного времени при минимальном энергопотреблении. Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха. Кроме того, входное отверстие отличается большей шириной и большими углами, а специальные жалюзи с пластинами extra v-blades и более мощный вентилятор также способствуют более быстрому охлаждению всасываемого воздуха. В результате свежий воздух достигает каждого уголка вашей комнаты.

        Особенности и преимущества:

        • Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха.
        • Оснащен фильтром, находящимся на верхней панели. Его можно легко вынуть и установить обратно - для этого не нужно открывать крышку или с трудом вытаскивать.
        • Антибактериальное покрытие фильтрующего элемента удаляет из воздуха опасные загрязнения и аллергены.
        • 2-х ступенчатое охлаждение.
        • Цифровой инвертор.
        • Тройная защита Triple protector plus.
        • Easy фильтр.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.