Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER

Особенности и преимущества:

Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха.

Оснащен фильтром, находящимся на верхней панели. Его можно легко вынуть и установить обратно - для этого не нужно открывать крышку или с трудом вытаскивать.

Антибактериальное покрытие фильтрующего элемента удаляет из воздуха опасные загрязнения и аллергены.

2-х ступенчатое охлаждение.

Цифровой инвертор.

Тройная защита Triple protector plus.

Easy фильтр.

Комплектация:

Сплит-система.

Инструкция.

Пульт ДУ.

Упаковка.

Кондиционер Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER, в режиме ускоренного охлаждения (режим Fast Cool) очень быстро охлаждает воздух в комнате. После этого он переключается в режим комфортного охлаждения (Comfort Cool) для поддержания установленной температуры. В результате вам не нужно вручную переключать режим работы кондиционера или включать и выключать его. Кондиционер Samsung оснащен экономичным интеллектуальным инверторным двигателем. Он способен поддерживать заданную температуру без частого включения и отключения. благодаря чему он потребляет на 70% меньше электроэнергии. Цифровой инвертор позволяет поддерживать комфортную температуру в течение длительного времени при минимальном энергопотреблении. Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха. Кроме того, входное отверстие отличается большей шириной и большими углами, а специальные жалюзи с пластинами extra v-blades и более мощный вентилятор также способствуют более быстрому охлаждению всасываемого воздуха. В результате свежий воздух достигает каждого уголка вашей комнаты.