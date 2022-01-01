Сплит-система Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER
Арт. X699113263176
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|4
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Кондиционер Samsung AR12HSFSRWKXER/HSFSRWKNER, в режиме ускоренного охлаждения (режим Fast Cool) очень быстро охлаждает воздух в комнате. После этого он переключается в режим комфортного охлаждения (Comfort Cool) для поддержания установленной температуры. В результате вам не нужно вручную переключать режим работы кондиционера или включать и выключать его. Кондиционер Samsung оснащен экономичным интеллектуальным инверторным двигателем. Он способен поддерживать заданную температуру без частого включения и отключения. благодаря чему он потребляет на 70% меньше электроэнергии. Цифровой инвертор позволяет поддерживать комфортную температуру в течение длительного времени при минимальном энергопотреблении. Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха. Кроме того, входное отверстие отличается большей шириной и большими углами, а специальные жалюзи с пластинами extra v-blades и более мощный вентилятор также способствуют более быстрому охлаждению всасываемого воздуха. В результате свежий воздух достигает каждого уголка вашей комнаты.
Особенности и преимущества:
- Уникальная треугольная конструкция отличается более широким впускным отверстием, благодаря чему в кондиционер всасывается больше воздуха.
- Оснащен фильтром, находящимся на верхней панели. Его можно легко вынуть и установить обратно - для этого не нужно открывать крышку или с трудом вытаскивать.
- Антибактериальное покрытие фильтрующего элемента удаляет из воздуха опасные загрязнения и аллергены.
- 2-х ступенчатое охлаждение.
- Цифровой инвертор.
- Тройная защита Triple protector plus.
- Easy фильтр.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.