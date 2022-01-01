Сплит-система TIMBERK 07H S8ML
Арт. X699113263135
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Timberk AC TIM 07H S8ML имеет систему Digit Manual, с помощью которой возможно изменение параметров работы без пульта. Для комфортного сна предусмотрен режим Sleep Night Care. Возможна работа кондиционера по таймеру на 24 часа. Надежный компрессор увеличивает срок службы сплит-системы. Встроенный ионизатор очищает воздух в комнате от пыли и неприятных запахов.
Преимущества:
- Режим Smart - автоматический выбор режима в зависимости от текущей температуры воздуха.
- Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
- Режим комфортного сна Sleep Night Care.
- Таймер на включение и отключение 24 часа.
- LED дисплей с индикатором температуры.
- Низкий уровень шума Silence Dream.
- Автоматический перезапуск.
- Система самодиагностики и защиты.
- Встроенный ионизатор воздуха Ion-.
- Cверх быстрое охлаждение Super Turbo.
- Надежный компрессор обеспечивает долгий срок службы настенной сплит-системы Timberk AC TIM 07H S8ML.
- Защита от плесени - после выключения кондиционера вентилятора продолжает работать в течение 30 секунд, высушивая конденсат.
Комплектация:
- Инструкция.
- Гарантийный талон.
- Упаковка.
- Пульт ДУ.