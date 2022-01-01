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Сплит-система TIMBERK 07H S8ML
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Сплит-системы
    Сплит-система TIMBERK 07H S8ML
    Арт. X699113263135
    Сплит-система TIMBERK 07H S8ML
    Сплит-система TIMBERK 07H S8ML
    Сплит-система TIMBERK 07H S8ML
    Сплит-система TIMBERK 07H S8ML
      Сплит-система TIMBERK 07H S8ML
      Сплит-система TIMBERK 07H S8ML
      Сплит-система TIMBERK 07H S8ML
      Сплит-система TIMBERK 07H S8ML

      Сплит-система TIMBERK 07H S8ML

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263135

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Timberk AC TIM 07H S8ML имеет систему Digit Manual, с помощью которой возможно изменение параметров работы без пульта. Для комфортного сна предусмотрен режим Sleep Night Care. Возможна работа кондиционера по таймеру на 24 часа. Надежный компрессор увеличивает срок службы сплит-системы. Встроенный ионизатор очищает воздух в комнате от пыли и неприятных запахов.

        Преимущества:

        • Режим Smart - автоматический выбор режима в зависимости от текущей температуры воздуха.
        • Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.
        • Режим комфортного сна Sleep Night Care.
        • Таймер на включение и отключение 24 часа.
        • LED дисплей с индикатором температуры.
        • Низкий уровень шума Silence Dream.
        • Автоматический перезапуск.
        • Система самодиагностики и защиты.
        • Встроенный ионизатор воздуха Ion-.
        • Cверх быстрое охлаждение Super Turbo.
        • Надежный компрессор обеспечивает долгий срок службы настенной сплит-системы Timberk AC TIM 07H S8ML.
        • Защита от плесени - после выключения кондиционера вентилятора продолжает работать в течение 30 секунд, высушивая конденсат.

        Комплектация:

        • Инструкция.
        • Гарантийный талон.
        • Упаковка.
        • Пульт ДУ.