Сплит-система TIMBERK 07H S8ML

Преимущества:

Режим Smart - автоматический выбор режима в зависимости от текущей температуры воздуха.

Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение.

Режим комфортного сна Sleep Night Care.

Таймер на включение и отключение 24 часа.

LED дисплей с индикатором температуры.

Низкий уровень шума Silence Dream.

Автоматический перезапуск.

Система самодиагностики и защиты.

Встроенный ионизатор воздуха Ion-.

Cверх быстрое охлаждение Super Turbo.

Надежный компрессор обеспечивает долгий срок службы настенной сплит-системы Timberk AC TIM 07H S8ML.

Защита от плесени - после выключения кондиционера вентилятора продолжает работать в течение 30 секунд, высушивая конденсат.

Комплектация:

Инструкция.

Гарантийный талон.

Упаковка.

Пульт ДУ.

Настенная сплит-система Timberk AC TIM 07H S8ML имеет систему Digit Manual, с помощью которой возможно изменение параметров работы без пульта. Для комфортного сна предусмотрен режим Sleep Night Care. Возможна работа кондиционера по таймеру на 24 часа. Надежный компрессор увеличивает срок службы сплит-системы. Встроенный ионизатор очищает воздух в комнате от пыли и неприятных запахов.