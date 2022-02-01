Преимущества

Работа по таймеру. В данной модели предусмотрена работа по таймеру (24 часа), который можно установить на время включения и отключения системы

Надежность. Система защиты и самодиагностики обеспечивает своевременное обслуживание и продолжительный срок эксплуатации

Комфорт. Внутренний блок настенной сплит-системы Timberk AC TIM 07H S9 оснащен инновационным дисплеем Moon Light - свечение индикаторов сквозь пластик

В данной модели предусмотрен экономичный режим работы ECO+

Интенсивный режим работы Super Turbo, для быстрого достижения желаемой температуры внутри помещения

Автоматический режим работы Smart

Кондиционер работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение (4 в 1)

Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке

Низкий уровень шума Silence Dream

Ночной режим работы Night Care - для создания максимально комфортного климата во время сна

Трехскоростной воздушный поток

Автоматический перезапуск

Удобный пульт дистанционного управления

Надежный компрессор

Настенная сплит-система Timberk AC TIM 07H S9 используется для охлаждения и обогрева. Отличительной особенностью является наличие на внутреннем блоке дисплея Moon Light, обеспечивающего свечение индикаторов сквозь пластик. Предусмотрен интенсивный режим работы Super Turbo для быстрого достижения заданной температуры внутри помещения. Данная модель имеет низкий уровень шума во время работы. Кондиционер предназначен для установки в комнате площадью 20 кв.м.