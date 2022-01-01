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Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 9H S9
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Сплит-системы
    Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 9H S9
    Арт. X699113263169

      Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 9H S9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263169

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Timberk AC TIM 09H S9 оснащена надежным компрессором для долгого срока службы. Мощности данной модели достаточно для обслуживания помещения площадью, до 30 кв.м. Кондиционер обладает низким уровнем шума и высокой экономичностью энергопотребления. Возможна работа сплит-системы по таймеру на 24 часа. За счет инновационного дисплея Moon Light свечение индикаторов осуществляется сквозь пластик.

        Особенности и преимущества:

        • В данной модели предусмотрен экономичный режим работы ECO+.
        • Интенсивный режим работы Super Turbo, для быстрого достижения заданной температуры внутри помещения.
        • Автоматический режим работы Smart.
        • Кондиционер работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение (4 в 1).
        • Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке.
        • Низкий уровень шума Silence Dream.
        • Ночной режим работы Night Care - для создания максимально комфортного климата во время сна.
        • Трехскоростной воздушный поток.
        • Автоматический перезапуск.
        • Эргономичный пульт дистанционного управления.
        • Надежный компрессор.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.