Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 9H S9

Особенности и преимущества:

В данной модели предусмотрен экономичный режим работы ECO+.

Интенсивный режим работы Super Turbo, для быстрого достижения заданной температуры внутри помещения.

Автоматический режим работы Smart.

Кондиционер работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение (4 в 1).

Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке.

Низкий уровень шума Silence Dream.

Ночной режим работы Night Care - для создания максимально комфортного климата во время сна.

Трехскоростной воздушный поток.

Автоматический перезапуск.

Эргономичный пульт дистанционного управления.

Надежный компрессор.

Комплектация:

Сплит-система.

Инструкция.

Пульт ДУ.

Упаковка.

Настенная сплит-система Timberk AC TIM 09H S9 оснащена надежным компрессором для долгого срока службы. Мощности данной модели достаточно для обслуживания помещения площадью, до 30 кв.м. Кондиционер обладает низким уровнем шума и высокой экономичностью энергопотребления. Возможна работа сплит-системы по таймеру на 24 часа. За счет инновационного дисплея Moon Light свечение индикаторов осуществляется сквозь пластик.