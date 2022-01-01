Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 9H S9
Арт. X699113263169
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Timberk AC TIM 09H S9 оснащена надежным компрессором для долгого срока службы. Мощности данной модели достаточно для обслуживания помещения площадью, до 30 кв.м. Кондиционер обладает низким уровнем шума и высокой экономичностью энергопотребления. Возможна работа сплит-системы по таймеру на 24 часа. За счет инновационного дисплея Moon Light свечение индикаторов осуществляется сквозь пластик.
Особенности и преимущества:
- В данной модели предусмотрен экономичный режим работы ECO+.
- Интенсивный режим работы Super Turbo, для быстрого достижения заданной температуры внутри помещения.
- Автоматический режим работы Smart.
- Кондиционер работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение (4 в 1).
- Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке.
- Низкий уровень шума Silence Dream.
- Ночной режим работы Night Care - для создания максимально комфортного климата во время сна.
- Трехскоростной воздушный поток.
- Автоматический перезапуск.
- Эргономичный пульт дистанционного управления.
- Надежный компрессор.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.