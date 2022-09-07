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Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 12H S9
5.0
1
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 12H S9
    Арт. X699113263139
    5.0
    1
    Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 12H S9
    Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 12H S9
      Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 12H S9
      Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 12H S9

      Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 12H S9

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X699113263139
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Режим осушения воздуха
      		Да
      Цвет
      		белый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Timberk AC TIM 12H S9 обладает четырьмя основными режимами работы: охлаждение, осушение, обогрев и вентиляция. Возможна включение и выключение сплит-системы по таймеру на 24 часа. Для максимально быстрого охлаждения помещения предусмотрен режим Turbo Super. Для комфортного сна кондиционер имеет ночной режим работы. Данная сплит-система отличается низким уровнем шума во время работы.

        Особенности и преимущества:

        • В данной модели предусмотрен экономичный режим работы ECO+.
        • Интенсивный режим работы Super Turbo - для быстрого достижения желаемой температуры внутри помещения.
        • Автоматический режим работы Smart.
        • Кондиционер работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение (4 в 1).
        • Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке.
        • Низкий уровень шума Silence Dream.
        • Ночной режим работы Night Care - для создания максимально комфортного климата во время сна.
        • Трехскоростной воздушный поток.
        • Автоматический перезапуск.
        • Удобный пульт дистанционного управления.
        • Надежный компрессор.

        Комплектация:

        • Сплит-система.
        • Инструкция.
        • Пульт ДУ.
        • Упаковка.