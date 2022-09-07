Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 12H S9

Настенная сплит-система Timberk AC TIM 12H S9 обладает четырьмя основными режимами работы: охлаждение, осушение, обогрев и вентиляция. Возможна включение и выключение сплит-системы по таймеру на 24 часа. Для максимально быстрого охлаждения помещения предусмотрен режим Turbo Super. Для комфортного сна кондиционер имеет ночной режим работы. Данная сплит-система отличается низким уровнем шума во время работы.

Особенности и преимущества:

В данной модели предусмотрен экономичный режим работы ECO+.

Интенсивный режим работы Super Turbo - для быстрого достижения желаемой температуры внутри помещения.

Автоматический режим работы Smart.

Кондиционер работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение (4 в 1).

Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке.

Низкий уровень шума Silence Dream.

Ночной режим работы Night Care - для создания максимально комфортного климата во время сна.

Трехскоростной воздушный поток.

Автоматический перезапуск.

Удобный пульт дистанционного управления.

Надежный компрессор.

Комплектация: