Сплит-система TIMBERK Storm AC TIM 12H S9
Арт. X699113263139
Характеристики
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Производитель
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
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Режим осушения воздуха
|Да
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Цвет
|белый
- Настенная сплит-система Timberk AC TIM 12H S9 обладает четырьмя основными режимами работы: охлаждение, осушение, обогрев и вентиляция. Возможна включение и выключение сплит-системы по таймеру на 24 часа. Для максимально быстрого охлаждения помещения предусмотрен режим Turbo Super. Для комфортного сна кондиционер имеет ночной режим работы. Данная сплит-система отличается низким уровнем шума во время работы.
Особенности и преимущества:
- В данной модели предусмотрен экономичный режим работы ECO+.
- Интенсивный режим работы Super Turbo - для быстрого достижения желаемой температуры внутри помещения.
- Автоматический режим работы Smart.
- Кондиционер работает в режимах: охлаждение, обогрев, вентиляция, осушение (4 в 1).
- Индикатор текущей температуры на внутреннем блоке.
- Низкий уровень шума Silence Dream.
- Ночной режим работы Night Care - для создания максимально комфортного климата во время сна.
- Трехскоростной воздушный поток.
- Автоматический перезапуск.
- Удобный пульт дистанционного управления.
- Надежный компрессор.
Комплектация:
- Сплит-система.
- Инструкция.
- Пульт ДУ.
- Упаковка.