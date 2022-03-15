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Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
5.0
2
Найти аналог
Сплит-системы
    Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
    Арт. X699113263177
    5.0
    2
    Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
    Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
    Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
    Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
    Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
    Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
      Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
      Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
      Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
      Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
      Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
      Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11

      Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X699113263177
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Timberk
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швеция
      Регулировка скорости вентилятора
      		Да
      Количество скоростных режимов
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Настенная сплит-система Timberk AC TIM 12HDN S11 представляет собой устройство "4 в 1": охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение воздуха в помещении. Автоматический перезапуск возобновляет работу оборудования при кратковременном отключении электроэнергии на ранее заданном режиме. Управление сплит-системой производится при помощи эргономичного пульта дистанционного управления.

        Преимущества

        • Компьютерное управление. LED-дисплей на внутреннем блоке очень удобен при настройке и считывании информации о работе. Он оснащен пятью индикаторами
        • Автоматические жалюзи. Шторки настенной сплит-системы Timberk AC TIM 11HDN S11 автоматически открываются/закрываются при включении/выключении оборудования. Так же выполняют роль равномерного распределения воздушного потока в помещении
        • Самодиагностика и защита. Система самодиагностики определяет ошибку в работе прибора в случае его неисправности и сигнализирует о ее появлении при помощи индикатора на дисплее
        • Технология комфортного микроклимата HD Sensor Control на основе системы датчиков внутреннего блока и пульта ДУ
        • Сверхточное поддержание температуры вблизи пользователя
        • Два датчика температуры
        • Интенсивный режим Turbo Drive
        • Энергоэффективность класса А
        • Класс электрозащиты - первый
        • Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart
        • Высоконадежный компрессор
        • Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение – 4 в 1
        • Ночной режим работы Night Care
        • Низкий уровень шума Silence Dream
        • Таймер на включение и выключение 24 часа
        • Автоматический перезапуск
        • Индикатор текущей и заданной температуры на внутреннем блоке
        • Эргономичный пульт дистанционного управления
        • Степень защиты от влаги наружного блока: IP24