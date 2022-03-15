Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11

Преимущества

Компьютерное управление. LED-дисплей на внутреннем блоке очень удобен при настройке и считывании информации о работе. Он оснащен пятью индикаторами

Автоматические жалюзи. Шторки настенной сплит-системы Timberk AC TIM 11HDN S11 автоматически открываются/закрываются при включении/выключении оборудования. Так же выполняют роль равномерного распределения воздушного потока в помещении

Самодиагностика и защита. Система самодиагностики определяет ошибку в работе прибора в случае его неисправности и сигнализирует о ее появлении при помощи индикатора на дисплее

Технология комфортного микроклимата HD Sensor Control на основе системы датчиков внутреннего блока и пульта ДУ

Сверхточное поддержание температуры вблизи пользователя

Два датчика температуры

Интенсивный режим Turbo Drive

Энергоэффективность класса А

Класс электрозащиты - первый

Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart

Высоконадежный компрессор

Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение – 4 в 1

Ночной режим работы Night Care

Низкий уровень шума Silence Dream

Таймер на включение и выключение 24 часа

Автоматический перезапуск

Индикатор текущей и заданной температуры на внутреннем блоке

Эргономичный пульт дистанционного управления

Степень защиты от влаги наружного блока: IP24

Настенная сплит-система Timberk AC TIM 12HDN S11 представляет собой устройство "4 в 1": охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение воздуха в помещении. Автоматический перезапуск возобновляет работу оборудования при кратковременном отключении электроэнергии на ранее заданном режиме. Управление сплит-системой производится при помощи эргономичного пульта дистанционного управления.