Сплит-система Timber AC TIM 12HDN S11
Арт. X699113263177
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швеция
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Регулировка скорости вентилятора
|Да
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Количество скоростных режимов
|3
- Настенная сплит-система Timberk AC TIM 12HDN S11 представляет собой устройство "4 в 1": охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение воздуха в помещении. Автоматический перезапуск возобновляет работу оборудования при кратковременном отключении электроэнергии на ранее заданном режиме. Управление сплит-системой производится при помощи эргономичного пульта дистанционного управления.
Преимущества
- Компьютерное управление. LED-дисплей на внутреннем блоке очень удобен при настройке и считывании информации о работе. Он оснащен пятью индикаторами
- Автоматические жалюзи. Шторки настенной сплит-системы Timberk AC TIM 11HDN S11 автоматически открываются/закрываются при включении/выключении оборудования. Так же выполняют роль равномерного распределения воздушного потока в помещении
- Самодиагностика и защита. Система самодиагностики определяет ошибку в работе прибора в случае его неисправности и сигнализирует о ее появлении при помощи индикатора на дисплее
- Технология комфортного микроклимата HD Sensor Control на основе системы датчиков внутреннего блока и пульта ДУ
- Сверхточное поддержание температуры вблизи пользователя
- Два датчика температуры
- Интенсивный режим Turbo Drive
- Энергоэффективность класса А
- Класс электрозащиты - первый
- Автоматический режим поиска комфортной температуры Smart
- Высоконадежный компрессор
- Эффективное охлаждение, обогрев, вентиляция и осушение – 4 в 1
- Ночной режим работы Night Care
- Низкий уровень шума Silence Dream
- Таймер на включение и выключение 24 часа
- Автоматический перезапуск
- Индикатор текущей и заданной температуры на внутреннем блоке
- Эргономичный пульт дистанционного управления
- Степень защиты от влаги наружного блока: IP24